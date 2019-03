Politikere mødte østjyderne til snak om læger og ambulancer

På Rønde Højskole var de lokale stimlet sammen mandag aften for at fortælle om deres oplevelser med sundhedssystemet på landet.

Med til aftenen var også politikere fra Region Midt, som flittigt noterede østjydernes oplevelser.

Det er vigtigt for mig, at borgerne får de tilbud, som passer til de diagnoser, de har. Rita Vinding, indbygger i Ugelbølle

En af dem, der mandag var mødt op, for at fortælle hendes tanker om læger, sygehuse og ambulance på Djurs var Rita Vinding fra Ugelbølle.

- Det er vigtigt for mig, at borgerne får de tilbud, som passer til de diagnoser, de har. Det skal ikke være økonomien i kommunen eller region, som er afgørende for, hvor borgeren bliver sendt hen, siger hun og fortsætter.

- Det handler om borgernes patientsikkerhed, at borgerne får den rigtige behandling.

Hjertestarten i Knebel

Et af de steder, hvor der allerede er blevet lyttet til borgerne er I Knebel, der ligger på det vestlige Mors. Her er der blevet sat en hjertestarter op som et supplement til akutberedskabet.

Det fortæller Fritz Kofod, som bor i byen.

- De fandt nok ud af, at der var lidt langt ud til os. Responstiderne var måske lidt længere herude.

Sådan ser hjertestarteren i Knebel ud. Den er én ud af 2216 døgnåbne hjertestartere i Region Midt.

Samtidig blev Fritz Kofod oplært i brugen af hjertestarteren.

- Det giver tryghed. Det er i hvert fald bedre end ingenting, siger han og griner.

Vil høre borgerne

Historien i Knebel er et godt eksempel på, at der er blevet gjort noget på baggrund af borgernes ønsker.

Netop derfor er politikerne fra Region Midt også mødt op til borgermødet i Syddjurs, forklarer Jacob Klærke (SF), der er regionsrådsmedlem i Region Midt.

- Det handler i virkeligheden om at høre, hvad hver enkelt person tænker om mødet med sundhedsvæsenet, og hvad der fylder i deres bevidsthed, siger han og fortsætter.

Jacob Klærke (SF) var glad for at møde borgerne mandag aften.

- Det her er den rette måde at have demokrati på. At vi har aftenener som dem her, hvor vi får snakket sammen, før tingene er lagt fast.