Politikere mærker det på egen krop: Så svært er det at være handicappet i denne by

Byrådet har i dag skiftet kontorstolen og tørvejret på Rådhuset ud med kørestol, blindestok og regnvejr. Dansk Handicaporganisation står bag invitationen til byrødderne for at sætte fokus på tilgængeligheden for personer med handicap.

Jeg ved, der er sket forbedringer nogle steder, men vi er ikke helt i mål endnu. Kirstine Bille (SF), 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune.

Problemet er bare, at de gjorde det samme for fire år siden, og selvom man dengang lovede at udbedre manglerne, så fungerer de selv samme ting, stadigvæk ikke optimalt.

Læs også Klimaekspert: Grønne papegøjer og palmer kan blive fremtiden i Østjylland

- Der er sket nogle forbedringer, men vi er ikke kommet helt i mål endnu. Derfor har vi ønsket at gentage seancen i dag, siger Jørgen Bang, der er repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Syddjurs.

Jørgen Bang understreger, at det blandt andet er placeringen af toiletpapir på et handicaptoilet og armlænene ved toilettet, som fortsat sidder løse.

Bormester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S), udskiftede også kontorstolen ud med kørestolen i dag.

Bedre vendeplads

I 2016 påpegede man blandt andet, at man ikke kunne lukke døren op på et handicaptoilet, og at det var for småt. Man kunne ikke komme ind med en større kørestol.

For mange er det jo en øjenåbner at se, hvilke vilkår man har som handikappet på den ene eller anden måde. Kirstine Bille (SF), 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune.

Læs også Jørgen er blind: Skal man gå hjem igen eller tage chancen?

- Jeg synes, at arrangementet har haft en effekt. Der er i hvert fald blevet lavet sådan, at man som kørestolsbruger nu kan komme ind på toilettet. Man kan trykke på en knap, så døren selv svinger op, og der er lavet mere plads, så lidt større kørestole også kan komme ind, siger Jørgen Bang.

Kirstine Bille (SF) siger, hun ved, der er sket forbedringer, men de er langt fra i mål.

Kirstine Bille (SF), som er formand for udvalget for familier og institutioner og 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune, understreger også, at de ikke er i mål endnu.

- Jeg skal jo se, om der rent faktisk er blevet gjort noget ved det, vi konstaterede sidste gang. Jeg ved, der er sket forbedringer nogle steder, men vi er ikke helt i mål endnu, siger Kirstine Bille (SF).

Man får ikke spurgt, hvad der rent faktisk skal til i detaljen, for at det virker. Jørgen Bang, repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Syddjurs Kommune.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, fortæller også, at det forsat ikke er godt nok.

- Det er noget, vi skal have gjort noget ved. Vi havde også en situation ved lysreguleringen, hvor der ikke var ordentlig lyd på. Jeg vil sige, at når man er i udlandet, så fungerer det faktisk rigtig godt, så det er jeg lidt flov over på kommunens vegne, siger Ole Bollesen (S).

Jørgen Bang mener, at viljen er der, men at engagementet mangler.

Repræsentant: Viljen er der

Jørgen Bang siger, at politikerne har en god vilje til at gøre noget godt, men han påpeger, at problemet er, at man ikke engagerer sig helt i dem, som rent faktisk står med problemerne.

Læs også Aarhus Universitet kulegraver rapporter efter oksesag

- Man får ikke spurgt, hvad der rent faktisk skal til i detaljen, for at det virker, siger Jørgen Bang.

Jørgen Bang mener ikke, at der er råd til ikke at indrette byen, så alle kan klare sig selv.

Jørgen Bang fortæller også, at de har lavet nogle ændringer siden sidste Handicapvandring i 2016.

- Sidste gang inviterede vi politikerne i kommunen, den her gang har vi også inviteret de ledende medarbejdere i administrationen. Det er måske dem, som rent faktisk kan udføre de ønsker, vi har, mens politikerne skal sende signalerne, siger Jørgen Bang.

Og han tilføjer, at det kan blive dyrt på den lange bane.

- Jeg tænker stadigvæk, at man skal have mere vilje. Vi har ikke råd til ikke at indrette os, så alle kan klare sig selv. Hvis vi ikke tænker os om, så skal alle på et eller andet tidspunkt have brug for hjælp som skal ansættes, og som skal betales, siger Jørgen Bang.

Læs også Gratis parkering til 300 nybagte bilister resten af året

Da vi spørger borgmester Ole Bollesen (S), om man kan forvente, at der er styr på tingene om fire år til næste Handicapvandring, svarer han:

- Det vil jeg i hvert fald gerne gøre alt, hvad jeg kan, for, siger Ole Bollesen.