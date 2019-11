Politikere klar med løsning på oversvømmelser langs Gudenåen

Oversvømmede marker, kældre og sågar kroer er en virkelighed langs Gudeåen, som blandt andre silkeborgenserne længe har kæmpet for at gøre noget ved. Nu ser det ud til, at lokalpolitikerne er villige til at komme dem i møde.

Beboerne langs åen har især kæmpet for, at der skulle skæres mere grøde (planter og andet der stopper vandgennemstrømningen, red.), og det er de folkevalgte nu med på.

Vi føler en modvilje, når vi snakker med embedsmændene, og render panden mod en mur. Det er nærmest som om, at de latterliggør vores idéer. Jørgen Pedersen, landmand

Et flertal har stemt for et nyt regulativ, der skal kigge på mulighederne for at skære mere og forhåbentlig komme problemerne med oversvømmelser til livs.

Det glædede deltagerne til et borgermøde om udfordringerne ved Gudenåen tirsdag aften, om end der også fortsat var en anelse skepsis.

- Et regulativ er kun en ramme, så det er stadig vigtigt med konkrete tiltag, og dem kan vi komme med idéer til, siger initiativtager til mødet, Lars Bo Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

10 år med for høj vandstand

Han mener, at der de seneste 10 år har været for høj vandstand i Gudenåen ved Silkeborg på grund af grøde.

Ekstra slemt har det dog været i november i år grundet de store nedbørsmængder.

Det har vi blandt andet kunne fortælle om fra Svostrup Kro, hvor oversvømmelserne har haft store konsekvenser.

Også landmændene i området er hårdt ramt. En af dem er Jørgen Pedersen.

- Den store udfordring er jo, at der kommer vand ind på markene, så vi ikke kan bruge dem længere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og langer samtidig ud efter kommunen:

- Vi føler en modvilje, når vi snakker med embedsmændene, og render panden mod en mur. Det er nærmest som om, at de latterliggør vores idéer.

Sådan ser en af Jørgen Pedersens marker ud for tiden.

Uenighed i byrådet

Jørgen Pedersen hilser dog udsigten til mere grødeskæring velkommen, men vil ligesom Lars Bo Nielsen se handling, før han tør juble.

- Det er en god løsning, men den er ikke søsat endnu og endeligt bestemt. Men lidt medvind får vi da for en gang skyld, lyder det fra landmanden.

Jeg synes, at vi skal samarbejde med de andre Gudenå-kommuner. Jeg tror ikke på, at det lykkes, hvis vi som kommune går enegang. Claus Løwe, Alternativet, Silkeborg Byråd

I byrådet var et flertal af lokalpolitikerne altså klar til at skære mere grøde og over et større areal end hidtil. Ikke alle var dog fan af idéen.

Venstres Susanne Jacobsen fra Klima- og Miljøudvalget var blandt fortalerne, imens et andet udvalgsmedlem – Claus Løwe fra Alternativet – stemte imod.

- Jeg synes, at vi skal samarbejde med de andre Gudenå-kommuner. Jeg tror ikke på, at det lykkes, hvis vi som kommune går enegang, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu er det uklart, hvornår det nye regulativ helt konkret giver mere grødeskåring, men de oversvømmelsesramte borgere krydser fingre for en løsning.