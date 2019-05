Politikere kæmper om personlige stemmer: - Det gør en forskel

Silkeborg skal være stærkt repræsenteret i Folketinget. Det er planen i projektet ”Stem Silkeborg, stem personligt,” der er en sammenslutning af 13 lokale folketingskandidater fra Silkeborg Nordkredsen og Silkeborg Sydkredsen.

Vi skal have nogle fra hele landet. Det duer ikke kun at have folk fra København. Jacob Mejer, Studerende, Silkeborg

Og nye tal fra en Megafon-undersøgelse lavet for TV2 ØSTJYLLAND viser, at 52 procent af østjyderne mener, at det er vigtigt at få østjyske folketingskandidater på Christiansborg.

”Stem Silkeborg, Stem Personligt” Projektet blev startet i 2007 af Thomas Jensen fra Socialdemokratiet. I 2007 fik Silkeborg 1 mandat (I løbet af perioden fik de endnu et mandat) I 2011 fik Silkeborg 4 mandater I 2015 fik Silkeborg 5 mandater

Thomas Jensen fra Socialdemokratiet forstår godt, at vælgerne vil have lokal forankring i folketingssalen.

- Når der er lokale sager, man skal tage stilling til på Christiansborg, eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser eller tildeling af infrastruktur, så er det vigtigt, at man har et lokalt folketingsmedlem, som kan tage det op i folketingsgruppen, siger Thomas Jensen (S), der startede projektet ”Stem Silkeborg, Stem Personligt” i 2007.

Karina Due fra Dansk Folkeparti er også med i projektet, og hun kender ligeledes til vigtigheden af lokale stemmer.

- Det gør en stor forskel. Man har den lokale stemme tæt på. Folk ved også, hvor jeg bor, og der er indimellem folk, der dropper ind til en snak, siger Karina Due (DF).

Karina Due (DF) charmerer sig ind på vælgerne med slik, bolsjer og kuglepenne.

Den lokale tilknytning

Udover holdninger er der andre forskelle mellem de to politikere. En af dem er bopælen. Thomas Jensen flyttede i 2013 til Seest ved Kolding, men var ved valget i 2015 og igen her i 2019 opstillet i Silkeborg. Men det mener han ikke er et problem i forhold til lokalforankring.

- Jeg har boet det meste af mit liv i Silkeborg Kommune, og på den måde har jeg et kendskab til lokalområdet. Man kan flytte ud for en periode, men man kan ikke tage Silkeborgegnen ud af mig, siger Thomas Jensen (S).

Thomas Jensen (S) får mange spørgsmål fra vælgere, når han trækker i den røde socialdemokratiske trøje og deler flyers ud.

Men man risikerer at miste dele af den lokale tilknytning, hvis man flytter ud, mener Karina Due (DF), der bor i Kjellerup ved Silkeborg.

- Det er klart, at han ikke har det lokale islæt, som jeg har, når jeg bor i Silkeborg Kommune, siger Karina Due (DF).

Men det mener Thomas Jensen (S) langt fra er tilfældet. Tværtimod.

- Jeg kæmper for, at vi skal bevare vores regioner, så vi kan bevare vores Silkeborg Sygehus. Til gengæld har Karina Due fra Dansk Folkeparti, folk fra Venstre og Liberal Alliance placeret deres politiske stillingstagen hos deres partiledelse i København. Og på den måde kæmper de ikke for Silkeborg i den sag, siger han.

Thomas Jensen (S) har projektet "Stem Silkeborg, Stem Personligt" på sine flyers.

Lokal forankring vigtig for vælgerne

De vælgere, som TV2 ØSTJYLLAND mødte på gaden i Silkeborg, er også klar til at stemme personligt på en lokal politiker.

- Vi skal have nogle fra hele landet. Det duer ikke kun at have folk fra København, siger Jacob Mejer på 18 år, der for første gang skal sætte krydset til dette folketingsvalg.

Hvis du bor i det lokale Silkeborg, så vil du også have folk ind herfra. Allan Christensen, Silkeborg

Allan Christensen har flere gange sat sit kryds, og også denne gang bliver det en personlig og lokal stemme.

- Hvis du bor Silkeborg, så vil du også have folk ind herfra, siger Allan Christensen.

Valgkredse Under folketingsvalget er Danmark inddelt i: 3 landsdele

10 storkredse

92 mindre opstillingskredse I Midtjylland er der to storkredse: Østjyllands Storkreds (11 opstillingskredse)

Vestjyllands Storkreds (11 opstillingskredse) Kilde: FT.DK

Ifølge valgforsker fra Aarhus Universitet Rune Stubager, er det særligt folk fra yderområderne, som stemmer personligt, fordi de ofte kan føle sig forbigået.

- Det er vigtigt for dem, at de kan få repræsenteret deres lokalforankrede synspunkter på Christiansborg, forklarer Rune Stubager.

Karina Due (DF) opfordrer på sin stemmeseddel til, at man husker at stemme personligt.

Derfor kan det give god mening ofr politikerne at brande sig på, at være den lokale stemme.

- Det er en fordel i nogen kredse for nogle kandidater at kunne det, siger Rune Stubager.