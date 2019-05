Politikere debatterer letbanens fremtid: - Den bør ikke køre på skinner

Letbanen er uden tvivl én af de mest omtalte emner i det østjyske, og til den første østjyske valgdebat, blev letbanen og ikke mindst letbanes fremtid også diskuteret

Her var Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Socialdemokratiets Jens Joel mødt op til valgdebat i Studenterhuset på Aarhus Universitet tirsdag aften, og letbanen delte i særdeleshed vandene mellem de to politikere.

Jeg ville sådan ønske, at man havde gjort noget andet og ikke havde bundet letbanen til skinner Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister, Venstre

- Jeg ville sådan ønske, at man havde gjort noget andet og ikke havde bundet letbanen til skinner, lød det som det første fra Jakob Ellemann-Jensen, da letbanen blev bragt på banen.

”Skinner er ikke fremtiden”

Han mener, at man i stedet skulle have lavet en helt særlig busbane, som udelukkende er til køretøjer på gummihjul.

- Alle de udrykningskøretøjer, der sad fast nede ved havnen i starten, ville have kunnet komme igennem, hvis der havde været den her særlige busbane, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Selvom letbanen kun har halvandet år på bagen, mener Jakob Ellemann-Jensen, at den måde, letbanen fungerer på, allerede er forældet.

- Jeg tror, at den fleksibilitet, der ligger i, at man ikke har skinnerne, er fremtiden. Når man skal udvide hele letbanenettet, er det klogt at se på, om det nødvendigvis skal være på skinner, eller om vi kan lave en løsning, hvor vi har de her særlige baner for nogle særlige busser, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Socialdemokratiet støtter letbanen

Socialdemokraten Jens Joel er dog langt fra enig med Jakob Ellemann-Jensen i, at letbanen ikke er en succes. Står det til ham, skal der ikke laves om på, at letbanen kører på skinner.

- Letbanen har haft startvanskeligheder, men jeg er ikke enig i, at den ikke er en succes. Skinnebåren kapacitetsforøgelse er den rigtige vej frem. Det giver ikke mening at have en letbane, hvor halvdelen er på skinner, og den anden halvdel er busser. Jeg ser ingen grund til, at de næste stationer skal have en lightversion eller en b-version, lyder det fra Jens Joel til aftenens valgdebat.

Vil socialdemokratiet støtte en udvidelse af letbanen på sigt?

- Ligesom vi hidtil har støttet op om etableringen og styrkelsen af kollektiv trafik, så vil vi også det i fremtiden. Vi støtter også udvidelsen af E45, men der skal være balance i tingene, så vi ikke sander til i trængsel, siger Jens Joel til TV2 ØSTJYLLAND.