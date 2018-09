Politiker vil have to timers gratis parkering i midtbyen

De handlende og kunderne skal tilgodese i Randers Midtby. Det mener DFs Frank Nørgaard, der derfor foreslår gratis parkering i to timer på kommunens mange p-pladser. Forslaget tager partiet med til de budgetforhandlinger, der begynder i dag.

Politikeren mener, at en ny lov på Christiansborg alligevel ikke gør det attraktivt at tage betaling for parkering.

Staten tager 70 pct. af indtægterne for p-billetter og afgifter, så derfor mener vi, at det lige så godt kan være gratis for bilister at parkere på de kommunale parkeringspladser i Randers Midtby. Frank Nørgaard (DF)

- Staten tager 70 pct. af indtægterne for p-billetter og afgifter, så derfor mener vi, at det lige så godt kan være gratis for bilister at parkere på de kommunale parkeringspladser i Randers Midtby, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget, Frank Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg forstår ikke loven og synes ikke, at den er rimelig. Men når den er der, kan vi lige så godt se på ønskerne fra butikker og borgere om gratis parkering, fortsætter han.

Koster fem mio. kr. årligt

Før i tiden kunne kommunen beholde alle indtægter fra salget af p-billetter og 50 pct. af pengene fra udskrivning af p-afgifter. Men nu tager staten altså 70 pct. fra det hele.

Overskuddet er tidligere blevet brugt på nye automater, reparationer af pladserne og nye p-pladser. Pengene til disse udgifter skal fremover findes andre steder.

- Vi har for nylig investeret i nye automater, som vi betaler af på. Derfor kan forslaget være svært at få igennem lige nu, fordi andre vil mene, at vi skal have betalt gælden af først med de penge, vi må beholde. Men over tid håber jeg, at vi kan trappe ned, siger Frank Nørgaard.

I alt vil gratis parkering koste Randers Kommune cirka fem mio. kr. årligt, og så skal der altså også findes penge til vedligehold, udskiftning af automater og nye p-pladser fra andre kasser i fremtiden, hvis Dansk Folkepartis forslag vedtages.

Er indført i andre kommuner

Forvaltningen har dog også allerede på forhånd ytret en frygt for kaos ved de gratis parkeringspladser, fordi der ikke vil være nok.

- Men vi skal altså have optimeret handlen i midtbyen og give folk flere grunde til at handle her frem for altid i storcentret i den sydlige del af byen, lyder det fra politikeren.

Flere andre kommuner har da også, ligesom det nu foreslås i Randers, indført gratis parkering. I Horsens er der to timers fri parkering i midtbyen, og i Silkeborg kigger politikerne ligeledes på muligheden.

Derimod arbejder Aarhus Kommune på det modsatte – her skal det gøres sværere for bilister at finde gratis p-pladser. Det er en del af en ny parkeringspolitik. En som dog deler vandene.

Ikke godt for Aarhus som handelsby

Imens flere politikere mener, at det er nødvendigt med betalingsparkering for at undgå trængsel i centrum, så vil den ansvarlige rådmand på området hellere kopiere Horsens.

- Det er ikke godt for Aarhus som handelsby, og det er ikke godt for de forretningsdrivende, og det vil ikke appellere, til at de folk, der bor uden for Aarhus, vil synes, at det er fedt at komme til Aarhus og handle. Det vil have store konsekvenser, og jeg synes, at man skal passe på, at man ikke bliver selvfed i forhold til den udvikling, vi befinder os i, har Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er altså så heller ikke besluttet at indføre gratis parkering i Randers endnu, men forslaget drøftes på budgetforhandlingerne, der indledes i dag kl. 10.

Her vil temaer som skattestigninger og besparelser på børneområdet helt sikkert også blive bragt i spil.