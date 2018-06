Politiker: Vi bør have fri adgang til bøgeskoven under Smukfest

Byrådsmedlem Claus Bloch (V) i Skanderborg Kommune mener, at lokalpolitikerne bør have fri adgang til Dyrehaven under Smukfest. Han vil bruge billetten til at gå i marken og med egne øjne undersøge de henvendelser, han modtager fra borgere, der er utilfredse med forskellige ting i forbindelse med festivalen.

- Vi har ikke adgang, hvis vi ikke har billet eller armbånd, siger Claus Bloch til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ikke adgang til Dyrehaven under Smukfest. Det bør politikerne have, mener Claus Bloch (V). Arkivfoto.

Til seneste møde i Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune havde Claus Bloch (V) derfor foreslået, at alle udvalgsmedlemmer skal have fri adgang til Smukfest.

- Jeg har ikke bedt om noget gratis – jeg har bedt om fri adgang. Det drejer sig ikke om gratis billetter. Jeg har fra starten sagt, at så må vi selv betale, siger Claus Bloch.

Læs også Billethaj sælger Smukfest-billetter til 4400 kr: - Det er trist og ærgerligt

Han fortæller, at han under Smukfest modtager mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med forskellige ting – derfor vil han gerne kunne undersøge dem, imens der er festival, fortæller han.

- Dyrehaven er en ømtålelig sag for Skanderborg-borgerne. Der er mange henvendelser. Det er før, efter og især under opbygningen. De, der bor i området, kan ikke komme ud af deres indkørsel, og folk pisser i deres have. Og det er ikke sjovt for dem alle sammen, forklarer Claus Bloch (V).

Dyrehaven er et kommunalt område, som festivalen lægger beslag på, imens de sætter festivalen op og efter.

- Vi har ingen indsigt i, hvad der foregår derude. Det er sådan set derfor, siger Claus Bloch.

Billetter revet væk

Claus Bloch (V) mener, at medlemmerne i udvalget bør have muligheden for at kunne købe billetter gennem kommunen.

- Det jeg vil have, det er at kommunen får reserveret nogle billetter, som politikerne kan købe. Dem der er interesseret i det i udvalget, siger han.

00:49 ARKIV: Smukfest satte i alt 28.000 partout billetter til sommerens festival til salg. Kun halvanden time senere var alt udsolgt. Video fra december 2017. Luk video

Hvorfor kan du ikke bare købe din billet selv?

- Det her har ikke noget med økonomi at gøre. Det er ikke rimeligt, at vi skal sidde på et bestemt tidspunkt og sidde klar til at købe en billet, siger Claus Bloch (V).

Billetterne til årets Smukfest blev udsolgt på halvanden time. Claus Bloch mener ikke, at han som politiker skal sidde klar og købe ligesom alle andre, når det er i arbejdsøjemed, han vil besigtige Dyrehaven under festivalen.

- Det drejer sig om det kommunale areal, som vi får mange henvendelser på, siger Claus Bloch.

Læs også Smukfest slår rekord: Billetter revet væk på halvanden time

Kan det ikke tolkes forkert? Virke som om man udnytter situationen?

- Det ved jeg ikke. Mig bekendt er gaven så stor, at man skal betale skat af den. Så mister man fidusen. Hvis folk lader sig korrumpere for en partout billet, så er man for billigt til salg. Det har aldrig påvirket mig og mine overbevisninger, siger Claus Bloch (V).

Studietur i stedet for fri adgang

Forslaget fra Claus Bloch i udvalget blev ikke vedtaget. I stedet laver man en studietur, inden festivalen begynder.

- Den går ud på at se faciliteterne bag ved hele området. Hvordan er infrastrukturen, overholder man det, man skal? Hvordan fungerer det? Det bliver mandagen eller tirsdagen før, fortæller Claus Bloch (V).

Inspektionsturen er dog ikke det eneste besøg Smukfest får af politikerne. Lørdagen, hvor blandt andet superstjernen Kendrik Lamar og Tom Jones spiller, er hele byrådet inviteret til Smukfest for at mødes med ledelsen bag festivalen.

- Udvalget tager en rundtur derude for at se, hvordan det er sat op. Desuden kommer byrådet også på festivalen om lørdagen, siger Jørgen Gaarde (S).

Det er desuden ikke politikernes opgave, at undersøge om festivalen overholder tilladelserne, forklarer borgmesteren.

- Vi låner arealet ud, og det er vores myndighedspersoner der tilser, at tilladelserne bliver overholdt.

Ikke lovligt at købe billetter til byrådspolitikere

Førhen fik alle byrådspolitikere to billetter gratis, som de selv kunne bruge eller give til familiemedlemmer. Det blev der sat en stopper for i 2010. Her slog statsforvaltningen fast, at det ikke var lovligt.

- Det er understreget i svaret fra statsforvaltningen for otte år siden. Det er ikke muligt for os at købe billetter, siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Jørgen Gaarde (S) mener ikke, at kommunen skal købe billetter til politikerne. Arkivfoto.

Det er også helt rimeligt, mener han. Og derfor kan de heller ikke købe billetter nu, men kun besøge festivalen om lørdagen.

- Det er ikke en rigtig måde at bruge kommunens penge at købe billetter til politikerne, siger Jørgen Gaarde (S).

Claus Bloch (V) har det helt fint med at Miljø- og Planudvalget nedstemte forslaget.

- Jeg accepterede, at vi ikke kunne få billetterne i år, siger han.

Nu bliver festivalen uden ham – da han ikke kan komme om lørdagen sammen med de andre politikere.

- Den indbudte tur om lørdagen kan jeg ikke, der er jeg arbejdsramt. Vi er så blevet tilbudt sponsorbilletter om fredagen af Skanderborg Håndbold, fortæller han.

Smukfest i Skanderborg bliver i år afholdt for 39. gang og foregår fra den 8.-12. august.