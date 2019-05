Politiker trækker i land: S vil ikke samarbejde med Stram Kurs

Den socialdemokratiske folketingskandidat Camilla Fabricius (S) trækker voldsomt i land, efter hun i TV2 ØSTJYLLANDs live-udsendelse mandag aften sagde, at hun var klar til at samarbejde med Stram Kurs.

I en debat med Stram Kurs’ østjyske folketingskandidat Helmuth Nyborg blev begge folketingskandidater enige om, at der er akut brug for en håndsrækning til psykiatrien.

I den forbindelse udtalte Camilla Fabricius, at Socialdemokratiet i den grad var klar til at samarbejde med Stram Kurs politisk for at tilføre de nødvendige midler til psykiatrien.

Dum og forhastet udtalelse

Men den udtalelse, trækker Camilla Fabricius altså nu tilbage.

- Dét, jeg mente, var, at jeg gerne ville samarbejde med partier, som vi deler værdigrundlag med. Og jeg kan på ingen måde stå inde for Stram Kurs’ værdier og vil ikke samarbejde med dem, siger Camilla Fabricius tirsdag eftermiddag til TV2 ØSTJYLLAND.

På samme måde har Camilla Fabricius, der i dag er viceborgmester i Aarhus Kommune, skrevet et dementi til sine udtalelser på sin Facebookside. Her skriver hun, at Socialdemokratiet ikke kommer til at samarbejde med Stram Kurs.

- Jeg synes godt, at jeg kunne have sagt det på en mere elegant måde. Jeg skulle have sagt, at jeg vil gøre alt for at få lavet en god psykiatri. Jeg vil samarbejde med alle partier, som læner sig op af de samme værdigrundlag som os, siger hun og fortsætter:

- Det var både en dum og også forhastet udtalelse, og det kan jeg kun beklage, siger Camilla Fabricius.

Camilla Fabricius stiller op til folketinget for Socialdemokratiet i Østjylland.