Politiker: Randers Kommune har fejlet i Stjernehuset-sag

- Sagen bærer præg af, at man ikke har fået kyndig vejledning fra nogle som måske har lidt mere erfaring i de her sager end de ansatte i Randers Kommune, siger Bjarne Overmark, der er Kommunalbestyrelsesmedlem i Randers Kommune for Beboerlisten.

I april vedtog børne- og familieudvalget ellers en beredskabsplan for, hvordan forvaltningen præcist skal agere i sager med mistanke om overgreb på børn. Den plan har forvaltningen ikke fulgt, mener Bjarne Overmark.

- Og det kan det være, at den her sag giver anledning til, at den her plan i Randers skal revurderes kraftigt, siger han.

Sagen handler om en mandlig pædagogmedhjælper mistænkt for overgreb på børn i daginstitutionen Stjernehuset. Alle sigtelser er droppet nu, men sagen fylder stadig hos forældre og ansatte.

Randers Kommune får nu kritik for deres håndtering af sagen i Stjernehuset af politiker Bjarne Overmark.

Vidste ikke datter var involveret

Torsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at et forældrepar først meget sent i forløbet fik at vide, at deres datter var nævnt i anmeldelsen til politiet.

- Jeg bliver rigtig rigtig utryg over at få at vide, at der to måneder tidligere var indgivet en anmeldelse uden at jeg havde fået det vide. Så bliver jeg utryg over hele situationen, sagde Tine Revnsbæk, der er mor til et barn i Stjernehuset torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det står ellers klart og tydeligt i beredskabsplanen, at forældrene skal informeres, og torsdag beklagede Randers Kommune forløbet.

- Der sker en misforståelse mellem os og politiet om, hvem der kontakter de her forældre. Det er vores ansvar, så vi skulle have haft gjort det. Det er en fejl, lød forklaringen torsdag fra direktør for Børn og Skole i Randers Kommune Michael Maaløe.

Ifølge tillidskvinde Anette Andersen i daginstitutionen Stjernehuset, har kommunens håndtering af sagen ramt personalet hårdt.

Medarbejdere syge

Beredskabsplanen beskriver også, hvordan de ansatte skal hjælpes. Men tillidsrepræsentanten i Stjernehuset er der ikke imponeret:

- Vi følte os fuldstændigt magtesløse og sat tilbage til nul, som da vi fik det at vide første gang og også var fuldstændigt færdige, siger Anette Andersen, der er tillidsrepræsentant i Stjernehuset.

Ifølge Randers Amtsavis er flere medarbejdere i Stjernehuset i øjeblikket sygemeldt som konsekvens af sagen.

Plan skal revurderes

Alt i alt tegner der sig - ifølge Bjarne Overmark – et billede af, at den nye beredskabsplan for sager med mistanke for seksuelle overgreb skal revurderes.

- Jeg synes for det første, at forvaltningen ikke har overholdt planen, og for det andet skal der indskærpes nogle ting, sådan man undgår at nogen kommer til skade alene på grundlag af en mistanke. Jeg er helt enig at mistanker skal undersøges – selvfølgelig – men det skal gøres uden, nogen kommer til skade ved det, og det er ikke sket, siger han.

Blot en uge før, en mandlig pædagogmedhjælper i Randers blev anmeldt til politiet for seksuelle overgreb på et barn, vedtog kommunen en ny plan for, hvordan præcis den slags sager skal håndteres. En plan, der blandt andet beskriver, hvordan forældre skal informeres og medarbejdere tages hånd om. Men planens eksekvering - den er allerede godt på vej imod en dumpekarakter, lyder det fra flere sider.

Revideres til efteråret

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have forelagt kritikken for Michael Maaløe, direktør for Børn og Skole i Randers Kommune. Han ønsker imidlertid ikke at stille op til interview i dag, men har i stedet sendt os et skriftligt svar.

- Vi har nu prøvet at anvende beredskabsplanen og i efteråret vil vi revidere den på baggrund af de erfaringer de seneste måneder har givet. Vi har også inviteret Østjyllands Politi til at deltage i sådan en revidering, skriver han.

Anders Buhl-Christensen (V) der er formand for børne- og familieudvalget bakker også op om Børn og Skole Forvaltningen:

- Jeg synes grundlæggende, at forvaltningen har håndteret sagen fornuftigt efter den beredskabsplan, som vi politisk har vedtaget. Det er dog klart, at enhver konkret sag giver anledning til at se planen efter i sømmene. Det arbejde tager vi fat på efter ferien, siger han.