Politiker råber op: Privatskoler i fare for at blive massakreret

Det er et dystert billede, Michael Aastrup Jensen (V) tegner.

Billedet er af den skæbne, der vil overgå privatskolerne i Randers, hvis Socialdemokratiet gennemfører partiets ønske om at nedsætte tilskuddet til privatskolerne.

I tilfældet Randers Realskole vil det betyde, at skolen skal spare 3,5 millioner om året.

Læs også Nyuddannede lærere flygter fra folkeskolerne: Nu har lærerforening taget affære

Kun for de rigeste

En sådan besparelse vil få store konsekvenser, mener Michael Aastrup Jensen.

- Jeg prøver at råbe vagt i gevær, for 3,5 millioner kroner er rigtig mange penge for en skole som Randers Realskole. Det vil komme til at gøre rigtig ondt, siger han og fortsætter:

- Jeg frygter, skolen vil blive nødsaget til at sætte egenbetalingen for forældre op, og så bliver skolen kun for de rigeste.

43-årige Michael Aastrup Jensen er selv tidligere elev på Randers Realskole. Foto: Bjarke Bo Olsen - Ritzau Scanpix

Konkret vil socialdemokratiet nedsætte den såkaldte koblingsprocent - som angiver hvor stort et tilskud en fri grundskole modtager for hver elev - fra 75% til 71% procent.

- Randers Realskole har ligget i byen i 140 år. Det er en skole med over 1000 elever, og den er ekstremt vigtig for byen. Rigtig mange randrusianere vil blive hårdt ramt i forhold til den massakre, socialdemokraterne vil lave på privatskolerne i Randers, lyder det fra Michael Aastrup Jensen.

Han påpeger samtidig, at det ikke kun Randers Realskole, der vil ramt af besparelserne.

- I en by som Romalt vil friskolen komme til at lide. Det vil være et rigtig hårdt slag. Hvis skolen bliver lukket, er der ikke en skole i den by. Mange landsbyer vil miste deres skole, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Har droppet skolen, sover i samme seng og lever vegetarisk: Her er en familie, der bekæmper stress på deres måde

Folkeskole bør være førstevalg

Michael Aastrup Jensens retorik er kras, men folketingsmedlem og folketingskandidat Malte Larsen fra Socialdemokratiet tager kritikken i stiv arm.

- Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser for skoleeleverne på Randers Realskole, hvis koblingsprocenten bliver sat ned. Koblingsprocenten har tidligere været på 71 procent, og der klarede skolen sig også fantastisk godt, siger Malte Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Malte Larsen er 50 år og folketingskandidat for Socialdemokratiet. Han repræsenterer Randers Nordkredsen Foto: www.maltelarsen.dk

Malte Larsen mener, at Randers Realskole har den luksus, at skolen "selv vælger kunderne".

- Hvis en folkeskole har en elev, der ender med at skulle visiteres til specialundervisning, skal skolen selv betale for den undervisning. Privatskoler får penge til en gennemsnitselev, og de er ikke forpligtet til at hjælpe, siger han og fortsætter:

- Jeg vil gerne være sikker på, at privatskolerne også tager deres del af det sociale ansvar. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle elever, der har brug for trygge rammer, der vil have godt af at gå på Randers Realskole.

Læs også Jeg er en 42-årig mand uden kørekort - og mit liv er fuld af bøvl

Randers Realskole har omkring 1200 elever og er Danmarks største privatskole. Skolen blev grundlagt i 1869.