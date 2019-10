Politiker: Nej til til letbane til Hinnerup

Efter de oprindelige planer skal anden etape af byggeriet af letbanen i Aarhus køre ud til Hinnerup. Her er det meningen, at pendlere kan køre af motorvejen, stille bilen og tage letbanen ind til Aarhus.

Men den seneste tids nyheder om budgetoverskridelser og ustabil drift af letbanen får nu formanden af Dansk Folkeparti i Favrskov Kommune til at lange ud efter letbanen. Den behøver ikke komme til Hinnerup, mener hun.

Det er både for dyrt og usikkert, lyder kritikken.

- Letbanen har massive driftsproblemer og faldende passagertal og så har den kostet meget mere, end der er budget til, siger Mercedes Czank (DF).

- Favrskov Kommune er en lille kommune. Kan vi bære den økonomiske byrde, som letbanen er? Det mener jeg ikke vi kan. For hvem står med regningen, hvis budgetterne ikke hænger sammen? Er det Favrskov Kommune eller er det regionen?

Hurtige busser

Derfor foreslår Mercedes Czank, der stillede op ved kommunalvalget i 2017, men ikke blev valgt, at man i stedet ser nærmere på såkaldte BRT-busser.

Det er busser, som minder lidt om tog, men ikke kører på skinner. De består af tre vogne, kører i deres egne baner og er næsten lige så hurtige som en letbane ville være.

- Som jeg forstår det, er busserne et billigere alternativ til letbanen, siger Mercedes Czank.

Der skal nemlig hverken bygges skinner eller køreledninger til busserne. Omvendt ville busserne betyde, at pendlere fra Hinnerup ville skulle skifte flere gange for at komme helt ind til Aarhus. Et faktum som får borgmester i Favrskov Kommune til at fastholde ønsket om en letbane til Hinnerup.

Fortsat pro-letbane

Ifølge Jyllands-Posten er letbanen fortsat førsteprioritet for Favrskov borgmester Nils Borring (S).

- Skulle man satse på at lave en hel BRT-løsning, skulle de jo have beholdt busbanerne i Aarhus. Nu har man satset på letbanen, så vi kan ikke få det ubrudte forløb, og det er derfor, letbanen er førsteprioritet. Jo flere skift, jo sværere er det at få folk over i bytransporten, har Nils Boring tidligere sagt til Jyllands-Posten.

Favrskov Kommune har dog udvidet den bestilte VVM-undersøgelse af letbanens etape 2 til Hinnerup til også at omfatte en undersøgelse af en hurtig busforbindelse ind til Hinnerup Station.