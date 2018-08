Politiker med kontroversielt forslag: Vil forbyde knallertkørsel

De sviner og giver ingen motion. Derfor skal de ud af midtbyen i Aarhus. Knallerterne. Det mener i hvert fald Radikale Venstre med Eva Borchorst Meinertz i spidsen.

Partiet har bedt kommunen undersøge omfanget af knallertkørslen, og om det kan lade sig gøre at forbyde den.

- Vi har simpelthen set på, at knallerter udleder rigtig meget, som forurener og er kræftfremkaldende i forhold til andre køretøjer, siger Eva Borchorst Meinertz, politisk ordfører for Radikale Venstre i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Knallerter forurener syv gange så meget som personbiler. Alligevel mødes forslaget af svær skepsis fra den angribende part – knallertkørerne.

- Det er en dårlig idé, så skal man jo med bus hele tiden. Ellers kan jeg ikke komme langt rundt, og der er for langt på cykel fra Sabro, hvor jeg bor, siger Peter Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans skepsis deles af de øvrige knallertførere, om end der ikke var mange, som vi stødte på mandag i Aarhus.

- Det er fuldstændigt åndssvagt. Jeg arbejder i midtbyen og kører tit derind. Jeg har brug for knallerten, jeg duer ikke til offentlig transport, siger Rasmus Bræmer.

Eva Borchorst Meinertz er sikker på, at det vil gavne at få forbudt knallertkørsel i det centrale Aarhus.

Vil også kigge på krydstogtskibe

- Det er latterligt. Jeg bruger knallerten hver dag til skole. Hvis jeg skal tage bussen, skal de lave nogle billigere billetter, supplerer Aksel Handols.

Politikeren fra Radikale Venstre mener derimod, at et forbud mod knallertkørsel ville være godt. Ikke kun for miljøet, men også for folkesundheden.

Askel Handols mener, at forslaget er latterligt, og det vil besværliggøre hans hverdag meget.

- Den vil have en positiv indvirkning på sundheden. Vi bevæger os ikke nok. Vi går mod en udvikling lige nu, hvor der er mulighed for at bruge elcykler og elscootere, siger Eva Borchorst Meinertz.

Så partiet holder fast i forslaget og vil have undersøgt, hvor mange knallerter der kører rundt i Aarhus Midtby, og om det kan lade sig gøre at få dem gjort forbudt.

Partiet vil også gerne have kigget på, hvordan det er muligt at reducere de skadelige stoffer fra de store krydstogtskibe i Aarhus Havn.

Peter Rasmussen fra Sabro er glad for sin knallert. På cykel er turen til Aarhus alt for lang, mener han.