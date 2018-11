Politiker i det sorte felt: Black Friday er helt skørt!

'Det er helt skørt, at vi overhovedet har Black Friday i Danmark.'

Sådan skriver Pia Bjerregaard (DF), der er medlem af byrådet i Norddjurs Kommune, i et nyt facebookopslag.

Politikeren harcelerer over detailhandlen, der ifølge Pia Bjerregaard lader Black Friday præge hele november måned.

Det er på fredag, den 23. november, at der formelt er 'Black Friday'. Her har butikkerne en masse varer på tilbud, og de fleste butikker holder længe åbent.

Sort november

Den sorte fredag er blevet en af årets helt store shoppedage i Danmark, men flere butikker er begyndt at udvide konceptet med tilbudstiltag som 'Pre-Black Friday', 'Black Week' eller bare - for nemheds skyld - 'Black November'.

'VI SER SORT!!! Black alle-dage-i-november-og-ugen-op-til-black-friday-samt-resten-af-november', skriver Pia Bjerregaard sarkastisk i sit facebookopslag.

Ud over at Black Friday 'har taget overhånd', er politikeren sur på det amerikanske koncept af to årsager. Den ene er, at det er de store butikker, der skummer fløden.

- Det er stormagasinerne, der tjener pengene, for de har råd til at holde åbent om aftenen mange gange. Det har de små butikker ikke, fordi der skal ekstra personale på, eller fordi de ikke har mulighed for at holde åbent til 22, siger Pia Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Folk drøner fra til Salling og Magasin i stedet for at bruge pengene i de små byer.

Den anden grund til, at Pia Bjerregaard ikke er fan af Black Friday er amerikanisering.

- Vi overtager så meget fra amerikanerne. Black Friday er jo ikke dansk. Vi plejer jo kun at have stort udsalg, når julen er ovre. Vi skal bibeholde vores egne traditioner her i Danmark og passe på vores egne butikker, der ikke skal have længe åbent, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle forbrugere køber julegaver to gange på grund af Black Friday, lyder det fra næstformand for Business Horsens, Peter Otto Nielsen.

Fedt for forbrugerne

Det er dog langt fra alle østjyder, der er trætte af Black Friday. Formanden for detailudvalget i Business Horsens, Peter Otto Nielsen, er eksempelvis fan af konceptet.

- Det er en enorm handelsdag. Black Friday er kommet for at blive. Som forbruger er det fedt, at man kan spare 20-25 procent på julegaverne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange af de butikker, der er medlem af Business Horsens, oplever sågar en lidt overraskende sideeffekt ved Black Friday.

- Nogle forbrugere glemmer simpelthen, at de har købt julegaver én gang, så de går ud og køber julegaver igen. Det er ekstra handel, og det er jo godt for forretningen, siger Peter Otto Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.