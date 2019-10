Politiker delte lønseddel - nu har en million set den

- Jeg har aldrig, aldrig set noget lignende. Det ville koste 250-300.000 kroner at opnå samme dækning og opmærksomhed.

Folketingspolitiker Mona Juul (K) er overvældet over den reaktion, der har været på et LinkedIn-opslag, hvor hun deler sin løndseddel.

Opslaget, der blev delt for omkring en uge siden, er i skrivende stund nået ud til over 980.000 mennesker.

- Min intention med opslaget har været at skabe transparens og vise, hvordan det egentlig er. Jeg bliver tit spurgt om lønforholdet, fordi mange ved, at jeg har tidligere har været direktør og har fået en højere løn, siger Mona Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

Sort på hvidt. Mona Juuls lønseddel som folketingspolitiker har skabt debat.

"Jeg klager ikke"

Mona Juuls månedlige bruttoløn som folketingsmedlem ligger på 56.741 brutto, og af dem får hun cirka 33.604 udbetalt.

Opslaget på LinkedIn har fået mange til tasterne, og meningerne om lønnen er ikke overraskende delte.

- Nogle synes, at jeg får alt for lidt, mens andre mener, at jeg får alt for meget. Jeg er glad for den løn, jeg får. Jeg klager ikke, men det er absolut ikke på grund af lønnen, jeg gik ind i politik, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mona Juul var direktør for reklamebureauet Envision, inden hun blev valgt ind i Folketinget.

Løn fylder meget

52-årige Mona Juul blev stemt ind i Folketinget ved valget i juni og har siden gjort en dyd ud af at fortælle om det nye liv på Christiansborg.

Det er ikke ligefrem breaking news, hvad hun tjener. Lars Boje Mathiesen, medlem af Folketinget

Ifølge Mona Juul er der flere grunde til den store interesse for hendes opslag om lønnen.

- Jeg tror, det handler om, at man kommer backstage. Det bliver mere personligt. Folkevalgtes løn fylder rigtig meget, fordi der har været nogle dumme sager, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en retfærdighedsfølelse, der kommer i spil. Det handler nok også om, at løn normalt ikke er noget, vi snakker meget om.

Der er ikke noget fordækt ved vores løn, lyder det fra Lars Boje Mathiesen, der ligesom Mona Juul blev valgt ind i Folketinget på grundlovsdag i år.

Ikke breaking news

Debatten omkring hendes løn i store træk har været konstruktiv.

- Det bliver tit en lukket klub på Christiansborg, og der prøver jeg at åbne lidt op. Jeg synes, det er positivt, at man kan snakke om vilkår og politik. Hvis jeg kan få et enkelt menneske til at interesse sig for politik, så er jeg tilfreds, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det ville være problematisk, hvis borgerne ikke kunne få gjort op, hvad det er, folketingspolitikere tjener, mener Lars Boje Mathiesen (NB), der også blevet valgt ind i Folketinget i juni.

- Der er ikke noget fordækt ved vores løn. Vi får ikke noget under bordet eller nogen tillæg, som alle ikke kan se, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var med denne tekst, Mona Juul delte sin lønseddel på LinkedIn.

Han har dog svært ved at se, at der ikke allerede er fuld transparens i forhold til folketingpolitikernes løn.

- Det er ikke ligefrem breaking news, hvad hun tjener, for man kan bare gå ind på folketingets hjemmeside, og så står alle vederlag der, lyder det fra Lars Boje Mathiesen.

Mona Juul bor til daglig i Horsens med kæresten, Carsten, og hunden, Victor.