Politiker: Absurd og forskruet at der ikke er miljøafgifter på flyrejser

- Jeg synes, det er fuldstændig forskruet, Anders. Vi står i en situation, hvor udledningen af CO2 bare stiger og stiger, og så siger du, at markedet virker. Vi står i en klimakrise, og det går den fuldstændig gale vej.

Den socialdemokratiske kandidat til Europa-Parlamentsvalget Niels Fuglsang (S) var langt fra enig med sin modkandidat, Anders Burlund fra Liberal Alliance, da de to politikere torsdag aften debatterede miljøafgifter for fly.

Debatten kom i kølvandet på et indslag om, at flyrejser, modsat tog- og busrejser, er undtaget miljøafgifter.

Det er tilfældet, selvom flyrejser udleder store mængder CO2 - i en tid, hvor antallet af flyrejser stiger voldsomt.

04:37 VIDEO: Flere højskoleelever vælger at flyve mellem Jylland og Sjælland, fordi det er billigere. Men bør det være billigere at køre med tog for at reducere udledningen af CO2. Det er ét af de emner, som Niels Fuglsang (S) og Anders Burlund (LA) her debatterer.

Afgifter eller markedskræfter?

Ifølge professor på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen har vi i de seneste fem år set en stigning på 25 procent med hensyn til antallet af flyrejser i Europa.

Niels Fuglsang er for en klimafgift, når det gælder flyrejser. Ikke på flybilletterne, men på det brændstof, som flyselskaberne køber.

- Vi har en flysektor, hvor udledningen af CO2 bare stiger og stiger. Vi har forpligtet os til at nedbringe udledningen af CO2, og i flybranchen går det bare den helt gale vej. Det er vi nødt til at se på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Burlund fra Liberal Alliance har ikke fidus til miljøafgifter - hverken i forhold til hverken flyselskaber eller passagerer.

- Løsningen ligger ikke på flyafgifter, men på at lade markedet konkurrere og lade de teknologiske løsninger, der ligger for hånden, komme frem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

03:11 VIDEO: Her kan du blive klogere, hvor meget CO2 flyrejser udleder - og få et indblik i, om det betyder noget for passagererne i Aarhus Lufthavn.

I Aarhus Lufthavn mærker man den stigende efterspørgsel efter flyrejser. Flytrafikken går så at sige kun opad.

Det undrer professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen, at der stort set ingen miljøafgifter er på fly, mens der er på resten af transportbranchen.

- Hvorfor er det, at vi ikke betaler en afgift, når vi sætter os ind i en metalæske for at flyve, når vi betaler en afgift, når metalæsken er et tog eller en bus, spørger professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Halvdelen af de 28 EU-lande har deres egne former for klimaafgifter på flybilletten. Eksempelvis har Sverige, Finland og Tyskland særlige flyafgifter. Men altså ikke Danmark.

