Politijagt ved Bazar Vest endte brat: Ung mand ramte parkeret bil

Natten til onsdag forsøgte en 31-årig mand at stikke fra politiet. Han blev anholdt kl. 01.45 af en patrulje fra Østjyllands Politi.

- Han kører ind ad forskellige sideveje i området omkring Bazar Vest, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Jacob Christiansen.

På kan kortet man se, hvor politijagten endte for den 31-årige mand.

Ramte parkeret bil

Overtrædelserne begyndte, da manden kørte overfor rødt lys i krydset ved Åby Ringvej og Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Det så politiet, der kørte efter ham.

Manden ignorerede sirener og fortsatte i høj fart ad Edwin Rahrs Vej. Ved Bazar Vest svingede han ind på p-pladsen og ramte en parkeret bil, der bankede videre ind i en mur.

- Han forsøger at stikke af til fods, men når kun lige at komme ud af bilen inden, at betjenten pågriber ham, siger Jacob Christiansen.

Den 31-årige mand havde ikke kørekort, og han var formentlig påvirket af narko.

- Der var en del grunde til, at han ikke vil stoppe, fandt vi efterfølgende ud af.

Han blev sigtet for kørsel uden førerret, narkokørsel, kørsel overfor rødt og for at flygte fra poltiet. Der var ikke nogen, der kom til skade.

