Politiinspektør: - Vi kæmper for at forhindre en ny bandekrig

I fire uger har Østjyllands Politi holdt ekstra øje med flere områder i Aarhus. Det var meningen, deres fokus skulle ophøre mandag, men sådan blev det ikke.

I stedet for at ophæve visitationszonen har politiet valgt at forlænge perioden og udvide det område, som zonen omfatter.

Universitetsparken, Ø-gadekvarteret og Risvang er nu også er en del af visitationszonen.

Beslutningen er taget efter politiet har registreret bandeaktivitet i yderligere to områder i Aarhus. Ifølge politiinspektør Klaus Arboe Rasmussen betyder udvidelsen ikke, at vi skal frygte, at en ny bandekrig er på vej i Aarhus.

Det vi prøver at gøre nu, er at sikre, at vi ikke når de samme højder, som vi havde tilbage i 2017 Politiinspektør, Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen

- Der er ingen tvivl om, at de hændelser, skyderier og knivstikkerier vi har set, vidner om, at der er gang i noget. Der har vi som politi en stor interesse i at gå ind og markerer, at vi ikke vil være med til det, så derfor sætter vi ind med visitationszonen, siger politiinspektøren, og fortsætter:

- Det vi prøver at gøre nu, er at sikre, at vi ikke når de samme højder, som vi havde tilbage i 2017, siger han.

Klaus Arboe Rasmussen referere til sommeren 2017, hvor der var bandekrig i Aarhus. Dengang var der som nu konflikt mellem to grupperinger, som kæmpede om hash-markedet.

Krigen resulterede blandt andet i, at Bispehaven i Aarhus blev forvandlet til en krigszone, da de to bander begyndte at skyde mod hinanden, og flere tilfældigt forbipasserende måtte søge dækning. Heldigvis kom ingen til skade.

Den nye visitationszone er udvidet meget i forhold til den oprindelige. Her er den hidtidige visitationszone, som den så ud fra februar til 18. marts.

Ingen personsammenfald

Nogle af de personer, der var involverede i konflikten tilbage i sommeren 2017 er efterhånden ved at have aftjent deres domme, men ifølge Klaus Arboe Rasmussen er det ikke de samme personer, der er en del af den nuværende konflikt.

Der er et hashmarked, som nogle gerne vil overtage fra andre, og det er dét, der sætter gang i de her hændelser Politiinspektør, Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen

- Vores vurdering er, at der umiddelbart ikke er personsammenfald, siger han.

I 2017 var det Brabrand-banden og Loyal to Familia, der var i krig. Politiinspektøren vil ikke ind på, hvilke parter der er oppe mod hinanden denne gang, men han forklarer, at det er nogle mennesker, der lever af at begå kriminalitet.

- Der er et hashmarked, som nogle gerne vil overtage fra andre, og det er dét, der sætter gang i de her hændelser, siger han.

I løbet af de første fire uger med visitationszonen har Østjyllands Politi foretaget over 400 visitationer. En del af visitationerne har kastet en god portion beslaglagte våben af sig. Indtil videre er det blevet til tre skydevåben, 22 stikvåben, 18 slagvåben og 12 peberspraydåser.

Byens borgere føler sig trygge

Visitationszonen dækker nu over Herredsvang, Aarhus V, Christiansbjerg, Risvang, Fuglebakken, Botanisk Have, Ø-gaderne og Uni-parken.

Mandag var politiet blandt andet tilstede i Herredsvang i det Vestlige Aarhus med den mobile politistation. På trods af de mange voldelige sammenstød, er beboerne i området ikke utrygge.

- Det er klart, at det er på en trist baggrund. Men at politiet er herude, det er rart. Selvom det er på en trist baggrund, siger Miguel Romeo Mikkelsen, der bor i Aarhus V.

Zonen betyder, at poltiet kan tjekke tasker og lommer hos personer, som befinder sig i området. Og det er med til at skabe tryghed hos de lokale.

- Jeg har aldrig oplevet noget, som har været utrygt. Selvfølgelig tænker man over, når man går hjem alene. Men det ville man nok også gøre i centrum eller i en helt anden by, siger Iben Riber Carlsen, der bor i Aarhus N.

Visitationszonen gælder til og med den 16. april.