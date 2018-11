Politiformand: Tyverier har været nedprioriteret

Bekæmpelsen af organiserede butikstyverier har været nedprioriteret, og derfor skal der nu fokus på området.

Det mener Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, der finder det fornuftigt, at regeringen i et udspil lægger op til at øge politiindsatsen og slå hårdere ned på butikstyverier.

- Det er fornuftigt, at man gør et eller andet ved det her vanvid. Det må man gøre, og så man nedprioritere nogle andre områder, siger Claus Oxfeldt, der også peger på, at der må følge flere ressourcer med.

Et nedprioriteret område

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har lanceret sit udspil om at slå hårdere ned på organiserede butikstyve, da der er for mange butiksejere, der gentagne gange oplever, at organiserede butikstyve får frit spil til at stjæle stort og småt.

TV2 har i de seneste dage dokumenteret, at butiksejere oplever butikstyverier som et stigende problem, og at de ringer forgæves efter politiet.

Claus Oxfeldt ser de omfattende butikstyverier som et udtryk for, at området har været nedprioriteret.

- Politiet har måttet prioritere benhårdt i opgaverne. Siden 14.-15. februar 2015 (terrorangrebet ved Krudttønden og synagogen i København, red.) ser verden anderledes ud.

- Der skal være et helt andet fokus på terror, sikkerhed og store opgaver, der kræver store ressourcer. Og hver gang der bliver prioriteret, er der noget, der bliver nedprioriteret. Og det er så det her område, som der nok ikke har været nok fokus på de senere år, siger han.

Vil oprette 'hotspots'

Regeringen foreslår i sit udspil mod de organiserede butikstyverier blandt andet at oprette særlige zoner - såkaldte hotspots - hvor der vil være øget patruljering. Disse zoner skal dække områder, hvor butikstyve har været særligt aktive.

Man planlægger at oprette mellem fem og ti hotspots. Det er politiet og de erhvervsdrivendes brancheorganisationer, der i fællesskab skal udvælge områderne.

Det tiltag roser Claus Oxfeldt. Han understreger dog også vigtigheden af, at de skal kunne flyttes hurtigt.

- Det kan godt være, at kriminaliteten er særligt slem i et område. Men man skal være hurtig til at kunne flytte de her hotspots til et andet sted.

- For de kriminelle finder jo ud af, at politiet har særlig fokus på det her område, og så flytter de bare deres kriminalitet, siger han.