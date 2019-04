Politiet vil bremse uro – forlænger lukning af bandes tilholdssted

Der vil også i de næste to uger fortsat være adgang forbudt på Kappelvænget 8 i Aarhus V, hvor flere bandemedlemmer har haft deres tilholdssted. Østjyllands Politi forlænger opholdsforbuddet frem til den 9. maj.

For 14 dage siden valgte Østjyllands Politi første gang at lukke tilholdsstedet. Dengang frygtede man for uroligheder og angreb mod stedet, og den frygt har man altså stadig.

Vi er klar over, at nogle af de personer, der har benyttet lokalerne er meget utilfredse, men vi prioriterer borgernes tryghed og sikkerhed højere end noget andet. Klaus Arboe Rasmussen, Østjyllands Politi

Derfor vil stedet fortsat være spærret med politiets afmærkninger, og ingen personer må gå ind i bygningen. Forbuddet gælder nu foreløbigt frem til kl. 11.00 den 9. maj.

- Vi har blandt andet fundet skydevåben og skarpe patroner i området, og vi kan se, at der fortsat er uro mellem grupperingerne. Derfor vurderer vi, at der stadig er en risiko for, at adressen kan blive et mål under konflikten, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen.

Der er som følge af urolighederne i dele af Aarhus visitationszone i dette område frem til den 30. april.

Ryster ikke på hånden

Da tilholdsstedet blev lukket for 14 dage siden, opstod der umiddelbart efter uro i området og påsatte brande, da flere personer blev vrede over beslutningen. Det har dog ikke fået politiet til at ryste på hånden.

- Vi er klar over, at nogle af de personer, der har benyttet lokalerne er meget utilfredse, men vi prioriterer borgernes tryghed og sikkerhed højere end noget andet, lyder det fra Klaus Arboe Rasmussen.

- Derfor fortsætter vi også vores øgede patruljering i området både med civile og uniformerede betjente, og vi vil blive ved med at slå hårdt ned på de bandekriminelle. Vi vil være meget synlige i området, lyder det videre fra chefpolitiinspektøren.

Overtræder man forbuddet mod at opholde sig i lokalerne på Kappelvænget 8, straffes det som udgangspunkt med 60 dages fængsel, men det kan komme til at koste en fængselsstraf på to år.

Mens opholdsforbuddet gælder frem til 9. maj, løber visitationszonen, der også blev indført på grund af konflikten, foreløbigt frem til 30. april.