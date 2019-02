Opdateres....

Østjyllands Politi skriver her til aften på deres Twitter-profil, at de er til stede på Aarhus Universitetshospital, da to personer er ankommet til sygehuset efter at være blevet overfaldet.

Indtil videre har politiet ikke ydeligere oplysninger.

Ifølge et vidne er flere betjente og politibiler til stede foran hospitalet.