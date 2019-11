Politiet til østjyderne: Pas på med at købe ulovlige julegaver

Har du en søn eller nevø, der spiller computerspillet CS:GO, kan de have skrevet en ulovlig kniv på deres ønskeseddel. Det er i hvert fald politiets frygt, da de i løbet af de seneste par år har set en stigning i antallet af beslaglagte våben, som østjyder har købt på hjemmesider uden for EU.

Sidste år havde Østjyllands Politi omkring 1000 sager, og i år har de haft omkring 2000. Ifølge politiet er størstedelen af de beslaglagte våben knive, der ligner nogle fra bestemte computerspil.

- I for eksempel computerspillene Counter Strike (red. CS:GO) og Fortnite kan man få forskellige våben, og dem kan man købe som replika på forskellige hjemmesider - som oftest i udlandet - og dem har folk bestilt, i takt med at spillene er blevet mere og mere populære, men man har ikke være bevidst om, at de var ulovlige. siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Knivene her ligner dem fra computerspillet Counterstrike. De er ulovlige, og der venter en bøde og en potentiel dom til dem, der har bestilt dem.

Grunden til, at Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi advarer i forbindelse med julehandlen, er, at det er ganske almindelige mennesker - og ikke kriminelle bandemedllemmer - der bestiller knivene på nettet.

Man sætter sig selv i en dum situation, fordi det er en overtrædelse af våbenloven. Michael Weiss, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

- Det, som vi oftest ser, er, at det er ganske almindelige forældre til unge mennesker, der køber de her knive, lyder det fra vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi også gerne vil advare imod det. Man sætter sig selv i en dum situation, fordi det er en overtrædelse af våbenloven, siger politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør fra Østjyllands Politi fortæller, at det er udformningen på kniven, der gør dem ulovlige. Det handler ikke om, hvorvidt de er i plastik eller metal.

Knivene er lette at finde på udenlandske hjemmesider som Wish og Ebay til kun 50 kroner. Men køber man en kniv, risikerer man at skulle betale 3000 kroner ekstra i bøde og i værste fald en plet på straffeattesten eller en fængselsdom.

- Man skal være opmærksom på, at selvom det ligner legetøj, så kan det godt være en ulovlig kniv, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen

8-årig købte ulovlig kniv

En af dem, der købte en ulovlig kniv på nettet, var Susanne Finseth fra Horsens. Hendes otteårige søn fik sidste år lov til at bestille en kniv på hjemmesiden Wish, da hun ikke forestillede sig, at det var en ægte kniv.

- Jeg var i chok. Jeg troede, det var en legetøjskniv, siger Susanne Finseth til TV2 ØSTJYLLAND.

Susanne Finseth slap med en advarsel og en forskrækkelse. Men mange andre slipper ikke lige så let, og man kan sagtens blive straffet, selvom kniven er lavet af plastik.

Den er ulovlig, da den er meget skarp og hutig at trække ud af skeden. Man kan dog godt få tilladelse til at hænge den op som pynt på værelset.

- Det, der afgør om en kniv er ulovlig, er det, den skal bruges til. Altså er den hurtig at trække, og kan den agere et våben? Det er uanset, om det er plastik eller metal, siger Martin Frank Rasmussen og slår fast, at en køkkenkniv og en dolk ikke er ulovlig, da de har et andet formål.

Ønsker man at købe en kniv lignende den fra computerspillet CS:GO og udstille den på sit værelse, kan man kan ifølge vicepolitiinspektøren ansøge om en blankvåbentilladelse gennem politiet, før man køber kniven.

Ligesom at købe spillertrøjer

Selvom det for nogle kan lyde mærkeligt at købe en skarp kniv på nettet, så har computerspilseksperten Miguel Angel Siguart et bud på en forklaring. Han er lektor i digitalt design på Center for Computer Games Research på IT-Universitetet i København, og han ser knivene som merchandise.

- Folk køber dem af den af samme grund, som folk køber fodboldspillertrøjer. Jeg tror, vi skal se de knive på samme niveau som indkøb af merchandise fra andre sportsgrene. Det er en måde at vise, at man holder med et hold, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og slår dog fast, at han på ingen måde opfordrer til at købe knivene. De er ulovlige.

Ifølge ham er knivene noget helt særligt i Counter Strike (CS:GO), og det danske hold Astralis har for eksempel deres helt eget skin (red. udsmykning) på deres knive.

Det danske hold Astralis er danmarks bedste til at spille CS:GO. Foto: Cooper Neill / Ritzau Scanpix

- De der knive i Counter Strike virker som et statussymbol. Hvis man har spillet rigtig meget eller har brugt penge i spillet, kan man købe et skin til sin kniv, som ser anderledes ud end de ganske almindelige knive, alle spiller med. Det er en måde at adskille sig fra de andre spillere, siger Miguel Angel Siguart.

Hos Østjyllands Politi anerkender de, at det kan være svært at gennemskue hvilke knive, der er ulovlige, men er man i tvivl, er det bedre at kontakte politiet inden eller helt at lade være med at købe den.