Politiet søger vidner til påsat brand – tre unge mænd set på stedet

Natten til lørdag kl. 4.40 blev Østjyllands Politi og Brandvæsen kaldt ud til en brand i en scooter på Havkærvænget i Tilst ved Aarhus. Nu søges der vidner til branden.

- Det var ikke en farlig brand, men scooteren udbrændte, og vi vil gerne have stoppet sådan noget og have fat i dem, der satte ild til den, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tre unge mænd blev set på stedet i forbindelse med branden, og politiet mistænker, at de står bag.

- Vi hører meget gerne fra vidner til branden eller nogle, som har oplysninger om de unge mænd, siger Per Bennekov.

- Det er ingen tendens i området, men vi ser sådanne brande fra tid til anden, fortsætter han.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.