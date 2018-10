Politiet søger vidner til groft umotiveret overfald i Randers

Østjyllands Politi vil gerne have hjælp fra vidner, der har set en gerningsmand, som overfaldt en 21-årig mand ved rutebilstationen i Randers søndag den 7. oktober 20.30.

- Han slår ham helt ud af det blå i alt fire gange. Det er et groft overfald og helt umotiveret på en almindelig søndag aften i Randers, fortæller Janni Lundager, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Den 21-årig mand stod af bussen søndag aften, og der ser han en mand, der går rundt og råber, virker aggressiv og slår ud mod biler, der kom kørende ud fra p-pladsen.

Overfaldet skete her ved Randers Rutebilstation. Foto: Google Maps

Da han går forbi ham, spørger den formodede gerningsmand efter en lighter, men den 21-årig fortæller, at han ikke har nogen.

- Der er lidt ordudveksling. Gerningsmanden skal have kaldt ham alle mulige ting og blandt andet racist. Den 21-årige siger så, at han ikke er racist, og det får manden til at slå ham i hovedet og igen bagefter, da han er på vej væk, siger Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Beskrivelse af den formodede gerningsmand: Mellemøstlig af udseende

20-25 år

175-180 cm høj

Spinkel kropsbygning

Kort, krøllet hår

Tydeligt markerede kindben og kortklippet skæg/skægstubbe

Iført gullig dunjakke med hætte på, blålige kondisko og havde en mørk rygsæk på ryggen

Talte dansk med accent

Den 21-årig vælter, og slår hovedet og kæben ned i asfalten. Derefter kommer en række vidner til, som hjælper ham.

- Den beskrivelse vi har af gerningsmanden, har vi fra den 21-årige og overvågningsbilleder. Men vidner har måske set hans færden før overfaldet, eller hvor han kom fra, fortæller Janni Lundager.

Overfaldsmanden forlader stedet og går op mod Føtex, Dytmærsken. På vejen ser den forurettede, at han giver et kram til en anden person, som formentligt havde lånt ham en lighter.

Politiet efterlyser vidner til overfaldet søndag den 7. oktober 20.30. Foto: Google Maps

Politiet vil gerne i kontakt med vidner eller personer, der har set episoden og manden op til eller efter, det er sket.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 114.