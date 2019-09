Politiet snuppede 80 i trafikken - flere risikerer kortet

Der var en del bilister, der fik sig en dårlig overraskelse i weekenden.

I anledning af at der var mange arrangementer, lavede Østjyllands Politi en særlig færdselsindsats på Djursland, i Randers og i det nordligste Aarhus.

Det kom der 80 sigtelser ud af, blandt andet fik 29 personer en betinget frakendelse af kørekortet. Det sker, når man kører 60 procent over det tilladte.

- Jeg synes, det er mange, der både kører til betinget og frakendt. Det, synes jeg ærligt, at der er. Det giver stof til eftertanke, siger politikommissær hos færdselspolitiet ved Østjyllands Politi, Amrik Singh Chadha, til TV2 ØSTJYLLAND.

En enkelt person fik frakendt kørekortet, hvilket ifølge politikommisæren sker, når man kører dobbelt så hurtigt, som man må.

41 fik klip i kørekortet, som sker, hvis man kører mere end tredive procent mere end det tilladte.

Resultaterne fordelte sig på følgende vis: Hastighedssager: 28 x hastighed på landevej: 20 til klip, fem til betinget frakendelse, tre til bøde 17 x hastighed på motorvej v. 130 km/t.: 10 til betinget frakendelse og syv til bøde 16 x hastighed på motorvej v. 110 km/t: 10 til klip og fem til betinget frakendelse, en til bøde 5 x hastighed ved færdselstavler: Tre til klip, to til betinget frakendelse samt én til ubetinget frakendelse 3 x hastighed i bymæssig bebyggelse – to til klip og en til betinget frakendelse Øvrige: 15 x kørsel med håndholdt mobil 10 x tæt kørsel: Fem til klip og fem til betinget frakendelse 4 x kørsel uden sele 3 x ulovlige overhalinger – alle fik klip 3 x kørsel uden førerret 2 x narko- og spritkørsel

En ny undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.354 bilister i 1. halvår af 2019, svarer 56 % af landets bilister, at de meget ofte, ofte eller engang imellem kører 90 km/t. eller mere på landevejene, hvor hastighedsgrænsen er 80. Og næsten hver fjerde (23 %) svarer, at de kører 100 km/t. eller mere.

Blandt bilisterne i Østjyllands og Sydøstjyllands Politikreds er det 23 procent af bilisterne, der meget ofte, ofte eller engang imellem kører 100 km/t, hvor man må køre 80 km/t.

53 procent af bilisterne i Østjyllands Politikreds og 61 procent af bilister i Sydøstjyllands Politikreds kører meget ofte, ofte eller engang imellem 90 km/t, hvor man må køre 80 km/t.

Færdselskontrollen blev foretaget af biler og motorcykler og ikke fotovogne.