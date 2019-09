Politiet sigter mand for voldtægt ved landsby

Politiet har anholdt en 23-årig mand og præsenteret ham for en sigtelse for voldtægt, fortæller pressetalsmand Jakob Christiansen ved Østjyllands Politi.

Søndag anmeldte en 19-årig kvinde fra Skanderborg, at hun var blevet voldtaget på Borumvej ved Mundelstrup, som ligger vest for Aarhus.

Vi har lavet gerningsstedsundersøgelser og sikret spor på adressen. Vi har også afhørt vidner i sagen, og skal nu kigge nærmere på de spor, vi har fundet på gerningsstedet. Jesper Brian Jensen, Sydøstjyllands Politi, søndag

Onsdag eftermiddag anholdt Østjyllands Politi så en 23-årig mand, som mistænkes for at have voldtaget kvinden.

Jakob Christiansen fortæller, at manden er sigtet for den del af voldtægtsparagraffen, der handler om, at man ved vold eller trusler tiltvinger sig samleje.

Voldtægten skulle ifølge kvinden havde fundet sted på Borumvej ved Mundelstrup. Foto: Google Maps

Sikrede spor og afhørte vidner

Han kan endnu ikke oplyse, hvorledes den 23-årige mand stiller sig til den rejste sigtelse.

Kvinden anmeldte voldtægten til politiet søndag eftermiddag ved 13-tiden. Efterfølgende tog Sydøstjyllands Politi ud til gerningsstedet, hvor der blev foretaget tekniske undersøgelser.

Der blev også afhørt vidner.

- En 19-årig kvinde fra Skanderborg har anmeldt sig voldtaget på stedet, og i den forbindelse har vi lavet gerningsstedsundersøgelser og sikret spor på adressen, sagde vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har også afhørt vidner i sagen, og skal nu kigge nærmere på de spor, vi har fundet på gerningsstedet, sagde han videre.

Derudover er kvinden blevet undersøgt af en læge.

Ikke grundlag for fængsling

I voldtægtssager er det normalt, at der indgår en lægeundersøgelse, blandt andet for at dokumentere hvorvidt og i hvilket omfang offeret har været udsat for vold.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.

For at det skal kunne komme på tale, skal anklageren i retten blandt andet kunne underbygge en såkaldt begrundet mistanke om, at den sigtede er skyldig.

Den 23-årige vil derfor i løbet af torsdag blive løsladt. Sigtelsen mod ham vil blive opretholdt, mens sagen er under efterforskning.

Østjyllands Politi vil af hensyn til offeret i sagen og den videre efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om sagen.