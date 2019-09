Politiet rykkede ud til højt brag i centrum

Østjylland Politi skriver på Twitter, at flere personer har hørt et højt brag ved Thorvaldsensgade/Silkeborgvej-krydset i Aarhus C kl. 06.35.

Læs også Autistiske Magnus fik et drømmejob: - Jeg har fået et liv

- Vi får flere anmeldelser fra borgere, der har hørt et brag ved Thorvaldsensgade/Silkeborgvej. Heriblandt fra en kvinde, der kom kørende ved prismet (red.: Prismet er et højhusbyggeri på 63 m ved Ceres-krydset i Aarhus), og som kunne mærke et ryk i sin bil, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Rum-superhelt på besøg i Aarhus: - Det er super fedt, at han er her

Politiet sendte en patrulje derud for at undersøge området, men har ikke kunnet finde årsagen til braget.

Politiet har heller ikke fundet spor af ødelæggelse.

Janni Lundager oplyser, at politiet fortsætter efterforskningen, hvis de får flere anmeldelser.