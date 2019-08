Politiet roser fredelige festivalgæster

Glade festivalgæster har i disse dage indtaget bøgeskoven i Skanderborg, så de er klar til at dette års Smukfest.

Det er 40. gang, at Smukfest afholdes. Derfor har politiet og festivalen også mange års erfaring med at samarbejde, når den politimæssige del af festivalen skal løses.

Her forsøger politi og brandfolk ihærdigt at gøre det hele sikkert for både store og små.

For der er brug for ekstra opmærksomhed og planlægning, når Skanderborg vokser med over 50.000 festivalgæster.

- Vi er en del af sikkerheden omkring festivalen, så vi kan være med til at sikre os, at alle får en god oplevelse under festivalen, siger vicepolitiinspektør fra Sydøstjyllands Politi, Poul Steffensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra 233 anmeldelser til 21

Selvom der vil være mange mennesker tætpakket i bøgeskoven, så viser tal fra sidste år, at Smukfest i det store hele har styr på sikkerheden under festivalen.

- Der kan være flere forklaringer på, hvorfor der er færre tyverisager, men jeg tror, at det generelt handler om, at folk er gode til at passe på sine egne ting og hinanden, siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen.

I 2018 modtog politiet 21 anmeldelser om tyveri, og det er væsentlig færre end de foregående år. I 2013 havde 233 anmeldelser om tyveri.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi kan have over 50.000 mennesker samlet til fest i skoven uden den helt store kriminalitet, siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen.

I 2014 blev festivalen mere lukket. Hvor der førhen var adgang for alle på campingområderne, er det nu kun tilladt at komme ind i området, hvis man har festivalarmbånd på.

Politiets ekstra opmærksomhed under festivalen er rettet mod de trafikale forhold, sikkerheden på og omkring festivalpladsen og mod forebyggende og tryghedsskabende tiltag.

Kærlighedens unge mennesker

Teltpladsen ’Kærligheden’ er kendt for at husere mange af de unge festivalgæster. Her er ofte mange unge mennesker, der er afsted på festivalen for første gang.

Festivaldeltagerne fester på teltpladserne inden festivalen går i gang på onsdag.

Derfor sidder der også nogle nervøse forældre rundt omkring i stuerne, men også her kan Poul Steffensen forsikre om, at festivalen og politiet nok skal tage sig af godt af deres børn.

- Jeg kan sige til forældrene, at I kan være helt trygge ved, at jeres børn er derude. Der er rigtig mange voksne tilstede, hvis der sker noget på pladsen, siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen.

Det er ikke kun politiet, der tænker på sikkerheden under festivalen. Festivalarrangørerne selv gør en dyd ud af at være synlige for at de mange festivalgæster, så de kan føle sig trygge.

- Vi prøver at blive bedre hver dag. Så vi er talstærke og synlige for de mange unge mennesker, der er her. Nogen af dem kommer måske til at drikke lidt for meget, end de har fået lov til at af deres forældre, så derfor vi der til at tage os af dem, siger sikkerhedschef for Smukfest, Thomas Rydahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sydøstjyllands Politi har rundsendt en tjekliste med gode råd til at undgå problemer under bøgetræerne i den kommende uge.