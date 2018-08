Politiet patruljerer på vandet under Smukfest

Der har på årets Smukfest været meget fokus på politiets kontrol af de shuttlebusser, der fragter gæster til og fra festivalpladsen, efter flere af busserne dumpede sikkerhedskonrollen og måtte indkaldes til syn.

Men det er faktisk ikke kun på vejene og på pladsen, at politiet er til stede ved årets Smukfest. Også på Skanderborg Sø sejler en patrulje rundt og kontrollerer, at alt forløber, som det skal på vandet under festivalen.

- Det kan være for eksempel sejlads med jetski, og det kan være, at der ikke er sikkerhedsudstyr ombord på båden, siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen lovovertrædelser endnu

Det har indtil videre været en stille festival for patruljen på søen, for der har nemlig ikke været en eneste lovovertrædelse på vandet i løbet af festivalen.

Alligevel mener vicepolitiinspektøren, at det er vigtigt at politiet også er til stede på vandet under årets Smukfest.

- Det vigtigt, at vi også lægger et fokus på søen. Vi har jo set eksempler på, hvor galt det kan gå, når folk ikke overholder reglerne, siger Poul Steffensen.

Problemer med busser

Et af de steder, hvor politiet har haft travlt på Smukfest, er på vejene. Her har de i løbet af festivalen kontrolleret de busser, der fragter festivalgængerne til og fra pladsen.

Onsdag måtte politiet dumpe 11 af 18 busser og torsdag var den gal med seks ud af ni busser ved kontrollen.

Det betød, at Smukfest måtte lave en aftale med Herning Turist om at levere 20 busser til festivalen, som skulle supplere de 12 busser, der fortsat var i drift efter politiets omfattende kontrol.