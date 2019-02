Politiet patruljerer i døgndrift på ubestemt tid

Uromagere kan ikke vide sig sikre. Politiet bliver i deres områder, indtil problemet er løst.

Sådan lyder beskeden fra Østjyllands Politi, som lige nu er til stede i døgndrift i tre specifikke områder i Aarhus.

Det drejer sig om Trillegården, Kalmargade og Frydenlund, og baggrunden er to voldelige overfald den seneste tid.

- Vi er der, hvor behovet er størst, og på baggrund af de her to hændelser, vurderer vi, at behovet er stort i de områder, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er i de tre bydele 24 timer i døgnet, de har på nuværende tidspunkt ingen slutdato.

- Vi er der, så længe behovet er der, og indtil vi føler, at der er styr på det, siger han.

Han tilføjer, at politiets tilstedeværelse også i høj grad handler om at skabe tryghed i bydelene.

- Dels ønsker vi at fortælle til de her uromagere, at de ikke skal vide sig sikre, og dels ønsker vi at fortælle den almindelige borger, at de kan vide sig sikre, for at politiet er både synlige og til stede, siger Martin Frank Rasmussen.

Områderne, hvor politiet lige nu er i døgndrift.

Politiet har mobile politistationer i området, der er åbne fra kl. 16-22, og de øvrige timer patruljerer politiet jævnligt i området.

Det seneste døgn har de haft flere gode samtaler med naboer i områderne, men det har ikke givet noget i forhold til de voldelige hændelser i Aarhus den seneste tid.

I eftermiddag kører vi igen vores mobile politistation ud i udvalgte områder i Aarhus. Du kan findes os i Frydenlund, Tillegården og ved Kalmargade i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 22. Kom og få en snak med os om, hvad der rør sig i området #politidk https://t.co/NXIxn12tXU pic.twitter.com/sJpfEvkuPn — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 15, 2019

To unge stukket med kniv

Det seneste overfald skete i forgårs, onsdag, hvor to personer blev overfaldet med slagvåben og knive for enden af Regenburgsgade ved Tage Hansens Gade i Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politi har vidner forklaret, at der kom en bil kørende hen til stedet. Ud fra den hoppede to personer med en form for slagvåben i hænderne. De løb hen til en sort Ford Mondeo stationcar og begyndte at smadre vinduerne i bilen for derefter at overfalde de personer, der sad i den.

Har du set noget? Har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på telefonnummer 114. Du kan også henvende dig til en af de mobile politistationer eller patruljerne i de tre områder.

Herefter løb de to gerningsmænd tilbage til deres bil og kørte fra stedet. Efterfølgende kørte den sorte Ford Mondeo også fra stedet, og de forurettede, en mand på 19 og en mand på 20 år, henvendte sig kort tid efter på skadestuen på Aarhus Universitetshospital. Her blev det konstateret, at de to var blevet stukket med en kniv i baller og ben. Ingen af knivstikkene var livstruende.

Ingen har de to mænd har ønsket at tale med politiet om sagen.

- Vi er lidt udfordret af, at ingen af dem har ønsket at bidrage til opklaringen af sagen, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup fra Østjyllands Politi tidligere på ugen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skudt og stukket ned

Overfaldet onsdag skete blot få dage efter, at to unge mænd blev overfaldet ved Jens Baggesens Vej i Aarhus. Her blev den ene skudt i armen med et haglvåben, mens den anden blev stukket i nakken med en spids genstand fredag aften.

- Vi kan ikke udelukke, at de to episoder hænger sammen, og det er blandt andet det, vi er ved at undersøge lige nu, så det kan vi ikke sige noget entydigt om på nuværende tidspunkt, siger Lennart Glerup.

Han fortæller, at man som borger ikke skal være utryg, da det er politiets formodning, at disse personer bevidst er gået efter hinanden.

- Det er ikke sådan, at vi har en formodning om, at det er en bandekonflikt, men måske er det to grupperinger, der har noget imod hinanden. Men lige nu efterforsker vi sagen for at finde ud af, hvad det her præcist går ud på, siger Lennart Glerup.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner, der kan have oplysninger i sagerne. Blandt andet hører politiet meget gerne fra folk, som har set den bil, overfaldsmændene onsdag kørte i ved Regenburgsgade. Har du oplysninger, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114.