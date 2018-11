Politiet massivt til stede i Voldum - for at hyggesnakke med borgerne

Politiet var massivt til stede fredag i Voldum, men der var ikke tale om en reaktion på en forbrydelse. Østjyllands Politi havde nemlig taget deres mobil politistation med ud for at besøge borgerne.

- Det er for at komme i kontakt med en masse borgere. Vi hører om, hvordan det er at bo her, og om der er nogle ting, de mangler fra os. Og så synes jeg, at bare det, at vi kommer i kontakt med de her mennesker, det er rigtig værdifuldt for os, siger Klaus Arboe Rasmussen, der er chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

Den mobile politistation var især et stærkt redskab for politiet under bandekonflikten i Aarhus under sommeren 2017, men i dag har den flere formål.

Den mobile politistation rykkede fredag til Voldum.

- Vi rykker løbende ud med den mobile politistation. Vi er i stand til at flytte den rundt fra dag til dag. Nogle gange flytter vi den hen, hvor vi måske har problemer, og andre gange gør vi som nu, hvor vi kører den ud på landet og snakker med de mennesker, der bor herude, siger Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal skabe tryghed

Selvom besøgene i landsbyerne, der ikke normalt lægger grund til en politistation, egentlig er til for at skabe tryghed og dialog med borgerne, så holder politiet alligevel øjne og ører åbne, når de er afsted.

Mens mor og far snakker tryghed med politiet, kunne de mindste prøve sirenerne af.

- Mest af alt handler det om at høre om folks tryghed, men hvis vi får noget konkret at vide, som en anmeldelse eller et konkret tip, så handler vi selvfølgelig på dem, det er helt sikkert, siger politiinspektøren.

I løbet af det nye år skal den mobile politistation skiftes ud med en yngre model, og det glæder chefpolitiinspektøren sig til.

- Det er ikke den kønneste, det er lidt en stor kasse. Vi får en, som vi kan kigge ud af omme bagved. Det glæder vi os meget til at præsentere, siger Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.