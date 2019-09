Politiet leder fortsat efter savnet mand i kørestol

Østjyllands politi sendte torsdag aften en efterlysning ud om en ældre herre i en elektrisk kørestol i Ebeltoft. Han er her til morgen fortsat ikke fundet.

- Vi har ikke fået spor i sagen, men fortsætter eftersøgningen, så snart der er dagslys. Så sætter vi forskellige tiltag i gang, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Christian Riis, til TV2 ØSTJYLLAND fredag.

Torsdag aften søgte et større politiopbud efter den forsvundne mand blandt andet på havnen i Ebeltoft. Foto: Local Eyes

Manden er kørt fra plejeboligerne Søhusparken ved 14-tiden i eftermiddags. Eftersøgningen koncentrerer sig om de grønne områder nær plejeboligerne og havnen i Ebeltoft.

- Det er unormalt for ham, at han kører og ikke kommer tilbage, og nu er mørket ved at falde på, og det kan være svært for ham at finde tilbage, sagde Jens Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden bor i Søhusparken i den sydlige del af Ebeltoft. Foto: Google Maps

Det var plejehjemmet, der efterlyste ham, da han ikke vendte tilbage fra sin tur.

- Han har ikke stemme men kan hviske, og derfor kan han være hjælpeløs eller sidde fast, der hvor han er, sagde Jens Henrik Jensen.

Han opfordrer folk i området til at holde øje og kontakte politiet på 114, hvis de har oplysninger i sagen. Det råd gør sig stadig gældende fredag morgen, og politiet vil meget gerne have henvendelser.

Manden er 73-år og beskrives som kraftig af bygning, karseklippet lyst hår og iført hvid/blå T-shirt og lyse shorts.