Politiet leder efter knivrøvere - har du set noget?

Østjyllands Politi håber nu på hjælp fra offentligheden til at finde frem til to personer, der - udstyret med en stor køkkenkniv - forsøgte at røve Aldi på Carit Etlars Vej i Åbyhøj i Aarhus.

Onsdag den 11. september klokken cirka 17.32 gik de to maskerede personer ind i supermarkedet og råbte til ekspedienten, at vedkommende skulle komme pengene fra kassen i en pose.

Ved du noget? har du oplysninger i sagen kan Østjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114.

Men pludselig opgav de mænd røveriet og forlod butikken.

- Vi ved ikke umiddelbart, hvad det er, der forstyrrer dem, men pludselig stikker de af, siger Jacob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Du kan se videoen herunder.

Han fortæller, at politiet de seneste dage har forsøgt at finde frem til gerningsmændene, men uden held, og derfor har man nu valgt at efterlyse dem med billede og video.

Østjyllands Politi beder folk, der kan kende de to mænd eller har oplysninger i sagen, om at kontakte politiet på telefonnummer 114.

Aldi ligger på Carit Etlars Vej lige ved Silkeborgvej i Åbyhøj. Foto: Google Street View

Signalement af gerningsmændene

Den ene gerningsmand beskrives som værende 20-25 år gammel, cirka 175-180 centimeter høj. Han talte dansk med accent, og han var iført en sort hættetrøje med hvid stribe/lynlås ned på brystet og en hvid skrift henover brystet. Derudover havde han sorte joggingbukser på med et rødt logo på højre bukseben.

Den anden gerningsmand beskrives ligeledes som værende cirka 20-25 år gammel. Han vurderes til at være 175-185 centimer høj, og han talte dansk med accent.