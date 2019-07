Politiet leder efter ejeren til tyvekoster: Mangler du dine smykker?

Den 14. maj anholdt Østjyllands Politi en 53-årig mand i forbindelse med et tricktyveri. I hans bil fandt betjentene smykker, som sandsynligvis er stjålet et sted i Jylland samme dag.

Politiet ved dog ikke, hvor præcist smykkerne er stjålet fra og derfor beder de nu borgerne om hjælp:

- Vi vil meget gerne finde ud af, hvor smykkerne stammer fra. Både så folk kan få deres smykker tilbage, men også fordi det vil hjælpe os i vores videre opklaring af sagen, siger politikommissær i Særlig Efterforskning Vest, Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse.

Udgav sig for at være håndværkere

Den 53-årige tricktyv blev anholdt, efter en ældre kvinde havde alarmeret politiet. To fremmede mænd udgav sig for at være håndværkere for at komme ind i hendes egen lejlighed i Aarhus.

Kvinden fik dog mistanke til dem, smed dem ud af lejligheden og ringede til politiet. Mændene stak af fra stedet og ind i en skov, hvor det lykkedes en politihund at snuse sig frem til, hvor den 53-årige gemte sig.

Hvis du kan genkende smykkerne, kan du kontakte politiet på 114, og fortælle hvor smykkerne stammer fra. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

Senere fandt politiet smykkerne i den 53-åriges bil, der stod i nærheden. Udover tricktyveriet i Aarhus ved politiet, at mændene også har været i Viborg.

- Hvis du kan genkende smykkerne, kan du kontakte politiet på 114, og fortælle hvor smykkerne stammer fra, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Spørg om ID eller lav et kontrolopkald

Jakob Christiansen fortæller desuden at du kan gardere mod tricktyveri i hjemmet, hvis du sørger for at være kritisk, når fremmede banker på din dør:

- Hvis de udgiver sig for at være fra et firma eller en myndighed, kan du altid bede dem om at vise dig deres ID, eller du kan lave et kontrolopkald til firmaet eller myndigheden, inden du lukker dem ind.

Smykkerne er formentligt stjålet et sted i Jylland omkring den 14. maj 2019.