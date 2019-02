Politiet holder ekstra øje med dig og din telefon

Alt for mange laver alt muligt andet end at køre bil, når de sidder bag rattet.

De tjekker sociale medier, indstiller deres GPS og leder efter ting, de har tabt. Og uopmærksomheden er skyld i ulykker og dødsfald, lyder det fra Midt og Vestjyllands Politi.

Vi har for mange ulykker, som ender med et færdselsdrab. Jørgen Christensen, Politikommisær ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi har for mange ulykker, som ender med et færdselsdrab, siger politikommisær Jørgen Christensen.

Derfor har de i uge ni særligt fokus på uopmærksomme trafikanter - helt konkret kommer de til at holde ekstra øje med trafikanter, der bruger deres mobiltelefon under kørsel.

Så uopmærksomme er danskerne: Der er mere end 253 gode grunde til at være opmærksom, når man færdes i trafikken. I perioden 2012-2017* mistede 253 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede var uopmærksom på ulykkestidspunktet. Omkring 1/3 af alle dræbte i trafikken er i en ulykke med uopmærksomhed. *Den udvidede dødsulykkesstatistik er ikke lavet i 2016. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

- Vi oplever, at rigtig mange holder telefonen mellem rattet og hånden, siger Jørgen Christensen og uddyber, at det er ulovligt, og på nuværende tidspunkt udløser det en bøde på 1500 kroner. Inden længe vil det komme til at koste et klip i kørekortet.

Det er også ulovligt at tjekke sociale medier eller skrive SMS'er, imens man holder stille i et lyskryds eller i en kø.

Politikommisæren siger, at de især oplever, at folk bruger deres telefoner på vej hjem fra arbejde, hvor de måske ikke har været på sociale medier eller tjekket mail.

89 meter i blinde

En ulykke kan dog ske lige så hurtigt, som det går at tjekke sin telefon.

Kører man 80 km/t på en landevej og kigger på sin telefon i fire sekunder, kører man ifølge politiet 89 meter i blinde.

Sidste år blev 33 mennesker dræbt i trafikken i Midt- og Vestjyllands Politikreds, og ifølge politikommisæren spiller uopmærksomhed en rolle. En havariundersøgelse af de mest alvorlige ulykker viser nemlig, at en tredjedel skyldes uopmærksomhed.

I Midt- og Vestjylland sker ulykkerne to ud af tre på landeveje, og dobbelt så mange som i resten af landet skete ved, at to biler kørte frontalt ind i hinanden.

Politikommisær Jørgen Christensen opfordrer folk til at ordne så meget som muligt, inden man kører af sted.