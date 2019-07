Politiet har travlt: Vi går hinanden på nerverne i sommervarmen

Der er intet som en varm sommerdag, der kan trække os ud i haven og på stranden for at nyde solen. Men de varme sommerdage kan også få vores sind i kog. Særligt over andres folks opførsel i sommervarmen.

Det mærker de hos Østjyllands Politi, hvor det de seneste varme dage er strømmet ind med anmeldelser om høj musik, larmende scootere, vilde vandscootere, badegæster der larmer og ikke mindst parkerer deres biler ved stranden til gene for andre.

Læs også Opfordring fra politiet til strandgæster: Tænk jer om hvor I parkerer

- Vi opfordrer til, at man tænker sig om, og husker det gode sommerhumør. Kør efter reglerne, sejl efter reglerne, parker efter reglerne og vis hensyn til andre, så alle kan få en god dag i byen eller på stranden, lyder opfordringen nu fra Østjyllands Politi i et opslag på Facebook.

Høj musik forstyrrer sommerfreden

Særligt andre menneskers høje musik i det fri går os på nerverne. Siden sidste fredag nat, altså den 19. juli, har politiet modtaget 31 anmeldelser om musik til ulempe. Det er typisk, når temperaturen stiger, fortæller Janni Lundager, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, og fortsætter:

Der skal være plads til at have ferie og være ude at more sig. Men man skal også have respekt for andre. Der er jo nogle, der skal op på job – eller måske bare ikke har lyst til at høre din musik. Janni Lundager, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi

- Der skal være plads til at have ferie og være ude at more sig. Men man skal også have respekt for andre. Der er jo nogle, der skal op på job – eller måske bare ikke har lyst til at høre din musik, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det seneste døgn er der løbet fem anmeldelser ind om forstyrrende høj musik ude i det fri, som politiet har måtte reagere på.

Læs også Den danske familieterapeut Jesper Juul er død - 71 år

- Det er sådan, det er om sommeren. Folk vil til stranden, har fester derhjemme og spiller for åbentstående vinduer. Det er en adfærd, vi gerne vil dæmpe, og derfor får vi en rolle i forhold til det, siger Jess Frederiksen, politikommissær hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Jess Frederiksen, politikommissær hos Østjyllands Politi, fortæller at det er en typisk tendens i sommeren, at antallet af anmeldelser om for eksempel musikstøj stiger.

Når politiet modtager anmeldelserne, forhører de sig i første omgang, om borgeren om muligt selv har taget kontakt til personerne, der er til gene:

- Når folk ringer, spørger vi dem, om de selv har taget kontakt og bedt om, at der bliver skruet ned. Hvis de har gjort det, og det ikke har virket, eller hvis de føler sig utrygge ved at opsøge dem, så rykker vi. I langt de fleste tilfælde bliver der skruet ned, når der står en uniformeret betjent og beder om det, siger Janni Lundager, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

01:16 VIDEO: Sidste sommer oplevede Aarhus Sejlklub ofte, at jetski skabte farlige situationer på vandet. Luk video

Scootere, larmende badegæster og dårlig parkering

Foruden den høje musik modtager politiet også anmeldelser om unge knallertkørere, der har lige lovlig meget fart på og glemmer at tage hensyn til andre trafikanter.

Badegæster, der har fået for meget at drikke, og generer andre gæster på stranden. Eller badegæster der parkerer, hvor det passer dem for at være så tæt på stranden som muligt. Uden at tage hensyn til om for eksempel redningskøretøjer kan komme forbi.

Læs også Studerende har fået svar: Her er det sværest at komme ind i Østjylland

Der løber også dagligt anmeldelser ind om vandscootere, hvor føreren har for meget fart på, sejler for tæt på kysten og er til gene for badende.

- Vi har cirka fået en anmeldelse om dagen på vandscootere, siger Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste sommer sigtede Østjyllands Politi flere personer for at sejle for hurtigt ved Aarhus Havn.

I starten af august 2018 blev seks sejlere i speedbåd og en enkelt på vandscooter sigtet for at sejle ”planende” inden for den 300 meter zone fra kyst eller havnekant, hvor det er forbudt at sejle så stærkt.

At plane betyder, at man sejler med så høj hastighed, at bådskroget løfter sig op over vandoverfladen.

I videoen nedenfor kan du se indslaget om politiets indsats ved Aarhus Havn sidste sommer.