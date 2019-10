Politiet har sat flere kameraer op – her fanger de dig på video

Når du går på Torvet i Grenaa, er der fra i dag, torsdag, stor sandsynlighed for at du bliver fanget på video.

Østjyllands Politi har nemlig netop sat to såkaldte tryghedskameraer op. Som navnet lyder, skal kameraerne øge trygheden omkring Torvet.

Disse kameraer hænger også på Åboulevarden og Klostertorv i Aarhus og på Storegade i Randers, hvor politiet har haft god gavn af kameraerne.

- Det er vores vurdering, at kameraerne har været med til at forhindre flere situationer i at udvikle sig. Desuden har de hjulpet os i forbindelse med efterforskningen af sager, og vi kan lynhurtigt få bekræftet en anmeldelse om uro i de områder, hvor kameraerne sidder. Så vi er rigtig glade for, at vi nu får samme muligheder på Torvet i Grenaa, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi, Martin Løye, i en pressemeddelelse, som politiet har udsendt.

Nedenfor er illustreret, hvordan overvågningen ser ud fra de fire steder, poltiet har sat kameraer op.

Overvåges ikke 24/7

Billederne fra videoovervågningen bliver vist på skærme i Østjyllands Politis vagtcentral. Hvis der bliver brug for det, kan personalet med det samme se, hvad der sker på stedet og reagere ud fra det.

Martin Løye understreger, at der ikke sidder betjente og overvåger folks færden på Torvet døgnet rundt.

- Vi sidder ikke og følger med i tilfældige forbipasserendes gøren og laden. Ligesom i Randers og Aarhus vil vi bruge kameraerne i Grenaa i de tilfælde, hvor der er meldinger om uro, eller der er foregået noget kriminelt i området, siger politiinspektøren.

Ud over selve kameraerne er der også sat skilte op i Grenaa, hvor det fremgår, at der er overvågning på stedet.

På Torvet i Grenaa - foran Djurslands Bank - hænger det ene kamera og et skilt som viser, at der er sat overvågning op. Foto: Anne Holm Nissen, TV2 ØSTJYLLAND

Vold og tyveri på gaderne

Det var via en pulje i Finansloven, at Østjyllands Politi sidste år fik tildelt 11 tryghedskameraer, som skulle fordeles i kredsen. Ud fra en samlet vurdering fandt efterretnings- og analyseenheden hos Østjyllands Politi frem til de steder, hvor det gav bedst mening at sætte kameraerne op.

Her faldt valget altså blandt andet på Torvet i Grenaa. På grund af nogle tekniske udfordringer er kameraerne i Grenaa dog kommet lidt senere op end dem i Randers og Aarhus.

- Det, der gør sig gældende for de fire steder, er, at der er hyppige forekomster af nogle borgernære-kriminalitetsformer som vold og tyverier, sagde Frits Kjeldsen, der er stabschef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND sidste år.

For politiet er det en klar fordel med videoovervågning.

- Det vil gøre det nemmere at opklare kriminaliteten, og til en hvis udstrækning formoder vi, at visse gerningsmænd vil undlade at lave kriminalitet, sagde Frits Kjeldsen.

Kun et supplement

Østjyllands Politi er opmærksomme på, at videokameraer ikke kan erstatte politifolk på gaden.

- Kameraerne vil blive et supplement til den eksisterende værktøjskasse til at efterforske de her forbrydelser, sagde stabschef Frits Kjeldsen fra Østjyllands Politi.

Politiet ansøgte om midler til overvågningskameraerne sammen med politikerne i de pågældende kommuner, og disse politikere bakkede op om politiets ønske om mere overvågning.

- Videoovervågning er ikke i sig selv et mål. Det er et middel til at skabe tryghed, som vi alle har brug for, sagde Almaz Mengesha (LA), der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLANDS sidste år.

Det ene kamera sidder på Djurslands Bank på Torvet i Grenaa. Foto: Anne Holm Nissen, TV2 ØSTJYLLAND