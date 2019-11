Politiet har anholdt tyve og søger nu ejere til deres tyvekoster

Der sidder formentlig nogle personer i Østjylland lige nu og er ærgerlige over at have fået stjålet sine ting eller arvestykker.

I hvert fald har Østjyllands Politi fundet en række formodede tyvekoster hos to unge mænd, der lavede et indbrud i Grenaa. Og de leder nu efter ejerne til tingene.

Det drejer sig om solbrillerne øverst i denne artikel, og kniven, lommeuret, lighteren og armbåndet herunder.

Foto: Østjyllands Politi

Politiet er kommet i besiddelse af tingene, da lokalpolitiet i Grenaa anholdt to mænd i oktober for at have begået indbrud i et sommerhus ved Fjellerup Strand, hvor der den seneste tid havde været adskillige indbrud. De havde et par tasker på sig, hvor tingene på billederne blandt andet lå i. De fandt også andre ting, som de har fundet ejerne af.

Mændenes sko matchede med aftryk, som de har fundet foran indbrudsramte sommerhuse, og de er foreløbigt kædet sammen med 10 forskellige indbrud i området.

Hvis politiet finder frem til, hvem der ejer genstandene, kan det muligvis kædes sammen med flere indbrud, som de to unge mænd skal sigtes for.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 1-1-4.