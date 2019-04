Politiet frygter for Gert – ikke set siden onsdag eftermiddag

Midt- og Vestjyllands Politi har valgt offentligt at efterlyse den 64-årige Gert, som til daglig bor på et bosted i den lille by Salten nær Them syd for Silkeborg.

Bostedet forlod han onsdag eftermiddag omkring kl. 16.30, hvor han gav udtryk for, at han ville mod Aarhus.

Gert er formentlig kun iført en T-shirt, så han kan have søgt læ, fordi det er koldt. Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi

- Men det tror vi ikke, at han er i stand til, for han kan ikke klare sig selv. Vi er efterhånden løbet tør for muligheder, hvor vi kan lede efter ham, så vi har brug for hjælp, siger vagtchef hos Midt og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til TV2 ØSTJYLLAND.

64-årige Gert bor på Botilbuddet Pilebakken på Pilevej i Salten nær Them syd for Silkeborg. Foto: Google Maps

Politiet har fået flere henvendelser fra borgere, siden man gik ud med efterlysningen på blandt andet Twitter. Men ingen tip har ført til den 64-årige mand.

- Folk i Them og omegn må meget gerne tjekke have, skure og lignende, for Gert er formentlig kun iført en T-shirt, så han kan have søgt læ, fordi det er koldt, siger Ole Vagnhøj.

Signalement Gert beskrives som: - 196 cm høj - Kraftig men ikke fed af bygning - Med mørkblond hår - Er formentlig iført en mørkblå buks og en grå t-shirt - Bærer måske briller - Har hjemmelavede tatoveringer på begge arme Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

Har du oplysninger i sagen, hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig på tlf. 114.