Politiet bekymret efter en uge med visitationszone

Den 18. februar indførte Østjyllands Politi visitationszone i den nordvestlige del af Aarhus. Det skete efter flere voldelige episoder mellem to grupperinger, der kæmper om hashmarkedet i byen.

En uge efter, at visitationszonen blev indført, har politiet foretaget omkring 120 visitationer og fundet 24 våben, primært stik- og slagvåben.

Det oplyser chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er bekymrende, at vi på sådan et lille område i Aarhus på en uge kan finde så mange våben. Det bryder jeg mig ikke om. Det er også derfor, vi agter at fortsætte den indsats, vi er gået i gang med, siger han.

01:12 Konflikten i Aarhus for nuværende ikke på det niveau, der var i forbindelse med en voldsom bandekonflikt i 2017, lyder det fra chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen. Luk video

Tidsramme kan ændre sig

Som udgangspunkt skal visitationszonen eksistere i en måned, men Klaus Arboe Rasmussen vil ikke afvise, at tidsrammen kan blive forlænget.

- Når vi nærmer os den 18. marts, vil vi overveje, om det giver mening at fortsætte. Det kommer an på, om vi stadigvæk finder vi våben og om, hvordan vi synes, det går med konflikten. Hvis der er stille og roligt derude, stopper vi med vores visitationszone. Hvis det ikke er tilfældet, fortsætter vi indsatsen, siger chefpolitiinspektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Visitationszonen i Aarhus omfatter både Botanisk Have og noget den nordvestlige bydel.

I 2017 førte en bandekonflikt i Aarhus til flere skyderier og mere end 100 anholdelser. Den konflikt var et resultat af, at Loyal To Familia, der udspringer af indvandrermiljøet på Blågårds Plads i København, prøvede at etablere sig i Aarhus.

Klaus Arboe Rasmussen mener ikke, at den nuværende situation i Aarhus er så slem som konflikten i 2017.

- Det er vores vurdering, at vi er under det konfliktniveau, der var dengang. Men dengang fandt vi også våben, og det må vi konstatere, at vi også gør nu. Det er selvfølgelig også derfor, vi har sat gang i de modforanstaltninger, som vi har, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:17 VIDEO: Visitationszonen strækker sig ud over Botanisk Have og villakvarterer i Aarhus Nord. Det skaber utryghed hos husejer Karen Meisner Christensen (indslag fra 19. februar) Luk video

Partier vil legalisere hash

SF, Enhedslisten og Alternativet i Aarhus Kommune foreslår mandag at legalisere hash som en del af en forsøgsordning.

- Lige nu sidder de kriminelle på hashmarkedet, hvilket betyder, at når man køber hash ved dem, så er man også med til at støtte køb og salg af hårde stoffer, våben og så videre, siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Planen er, at Aarhus Kommune skal have den indtægt, som de kriminelle lige nu har på salget af hash. De penge kan vi blandt andet bruge på forebyggelse af nye misbrug.

Tanken er, at Aarhus skal være forsøgskommune i forhold til at sælge hash til voksne. Salget kunne eksempelvis foregå på apoteker, oplyser Thomas Medom.

Det forslag har chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi ingen kommentarer til.

- Vi koncentrerer os om den gældende lovgivning. Det er nogle politiske drøftelser, og dem har vi ikke nogen holdning til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Klaus Arboe Rasmussen har Østjyllands Politi ikke kun fokus på visitationszonen i det nordvestlige Aarhus.

En visitationszone betyder, at politiet må visitere borgere og undersøge tøj og tasker uden af have en konkret mistanke om, at et strafbart forhold er begået af den pågældende person. Politiet kan også undersøge køretøjer.

