Politiet efterlyser vidner til overfald fra pigegruppe

En 19-årig kvinde fik en overraskelse af de mindre sjove, da hun torsdag omkring klokken 17 havde parkeret bilen ved Bronzealdertoften i Hasle.

Her blev hun overfaldet af en gruppe på fire piger, da hun havde konfronteret dem med, at de havde sparket til hendes bil.

Forurettede forklarer til os, at hun ikke har set overfaldsmændene tidligere. Janni Lundager, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi

Det fortæller Janni Lundager, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Forurettede forklarer til os, at hun ikke har set overfaldsmændene tidligere. Derfor virker overfaldet også umotiveret, forklarer hun.

Slagsmålet stoppede, da en forbipasserende kom forbi og fik skilt parterne ad. Forinden havde den 19-årige kvindes far også forsøgt at få de fire piger til at stoppe.

Det resulterede i, at han også blev slået i ansigtet, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner til episoden og kan kontaktes på telefonnummer: 114.