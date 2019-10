Politiet efterlyser vidner til overfald med trækøller

Tirsdag den 1. oktober i år gik en 24-årig mand fra Horsens en tur i det nordlige Randers, da han blev udsat for et groft overfald.

- Som han beskriver det over for os, er det helt umotiveret, så det er et ret groft overfald på åben gade, siger Jannie Lundager, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Omkring kl. 23 i krydset ved Energivej/Nyvangsvej så han to mænd, der kom gående fra busstoppestedet på Nyvangsvej og i retning mod ham.

Den 24-årige mand har forklaret politiet, at den ene af de to mænd gik ind i hans skulder, og derefter greb han fat i hans overarm og sagde noget i stil med ”Nu har vi dig, Mikkel”.

Den 24-årige hedder dog ikke Mikkel, og han spurgte, hvad de to mænd havde gang i. Det fik den ene mand til at slå ham i baghovedet, så han faldt ned på asfalten.

Kender ikke overfaldsmændene

- Han siger, at han ikke aner, hvem de er. Hans bedste bud er, at de har forvekslet ham med en anden, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi.

Manden blev derefter slået gentagne gange med trækøller, har han fortalt politiet.

Han forsøgte flere gange at rejse sig op, men de to mænd fortsatte med at slå og sparke ham og råbe, at han skulle svare på de opkald og beskeder, han fik. Den 24-årige mand forsøgte at sige, at han ikke vidste, hvem de var, eller hvad de snakkede om.

Til sidste råbte den ene noget i stil med ”Hold kæft og tag din telefon, når vi ringer”, hvorefter den anden sagde ”kom vi stikker af”. De to mænd løb herefter tilbage ad Nyvangsvej i retning mod busstoppestedet, og den 24-årige mand kom på benene og gik tilbage til sin bekendtes lejlighed. Bagefter tog han på skadestuen.

- Han har selvfølgelig fået nogle ret voldsomme skader på sin krop, men efter omstændighederne har han det nogenlunde, siger Jannie Lundager.

Signalement af gerningsmændene Den 24-årige mand har fortalt politiet, at han aldrig har set de to personer før. Han beskriver dem som:



A: Mand

Dansk af udseende

20-25 år gammel

185-190 cm høj

Muskuløs af kropsbygning

Lys i huden

Havde stretch-øreringe i begge ører

Talte dansk

Var iført en mørk trøje, mørke cowboybukser og en rød kasket hvorpå der var skrevet "NY" foran med sølv eller hvid skrift

B: Mand

Dansk af udseende

Ca. 30 år

Ca. 180 cm høj

Kraftigt af kropsbygning

Lys i huden

Havde mørkt, kort skæg og en bred næse

Talte dansk

Var iført en mørk hættetrøje med lommer ved maven, mørke cowboybukser og en mørk kasket

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner til overfaldet eller andre personer, der kan have set de to personer på gerningsstedet umiddelbart før eller efter overfaldet, der fandt sted tirsdag den 1. oktober ved 23-tiden.

Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.