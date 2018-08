Politi: Denne mand har voldtaget 52-årig kvinde

Politiet efterlyser en yngre mand i forbindelse med en voldtægtssag fra Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Voldtægten skal være fundet sted tidlig om morgenen den 7. juli, og politiet beder nu offentligheden om hjælp til at fange den formodede voldstægtsmand.

En 52-årig kvinde har anmeldt, at hun blev voldtaget af en mand, hun havde mødt på banegården i Aarhus omkring klokken 6 om morgenen.

- Den 52-årige kvinde anmeldte voldtægten kort tid efter, det skulle være sket, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Det er endnu ikke lykkes for politiet at identificere den mand, der mistænkes for at have begået voldtægten.

Overvågningsbillede af den formodede gerningsmand.

Ønsker hjælp til at identificere manden

Ifølge kvinden mødte hun tilfældigt manden på banegården, hvor hun ledte efter et toilet. Derefter var de fulgtes ad for sammen at finde ét, og gik sammen ind i en baggård i Rosenkrantzgade.

Kvinden forklarer, at hun her blev overfaldet og voldtaget. Den formodede gerningsmand løb fra stedet i retning af Ryesgade.

Østjyllands Politi håber, at overvågningsbillederne kan hjælpe med at finde frem til personen.

- Vi hører gerne fra borgere, som kan hjælpe med at identificere den formodede gerningsmand, siger Jeanette Løv Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.