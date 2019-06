Politiet efterlyser fire unge mænd efter voldeligt røveri

En 17-årig mand blev i maj udsat for et voldeligt røveri uden for en Netto-butik på Jens Otto Krags Plads i Randers.

Det skete lørdag den 4. maj kl. 21.00, og Østjyllands Politi efterlyser nu de fire formodede gerningsmænd.

- Der er gået noget tid med at indhente videoovervågning, og så har vi først efterlyst dem internt i politiet med henblik på genkendelse. Der var ingen, der kunne genkende dem, og derfor efterlyser vi dem nu offentligt, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 17-årige mand havde netop været inde og handle sammen med nogle venner, da han var på vej ud af butikken. Uden for butikken blev han kontaktet af en gruppe mænd, der sagde, de ville tale med ham.

Den 17-årige kendte ikke mændene, men han følte sig truet og stillede sig ind i vindfanget. Derefter tog den ene af mændene sin kasket af og nikkede den 17-årige en skalle.

Røveriet fandt sted uden for Netto-butikken på Jens Otto Krags Plads i centrum af Randers. Foto: Google Maps

Stjal dyr jakke

Gruppen trak derefter den 17-årige ud af butikken og begyndte at sparke og slå ham og sprøjtede peberspray i hans ansigt, mens han lå på jorden.

Mændene bad ham rejse sig op og tage sin jakke af, der var af mærket Moncler. Det gjorde den 17-årige mand, hvorefter han gav jakken til mændene, der løb fra stedet i sydøstlig retning.

- Vi har selvfølgelig et stort ønske om at finde de her fire, siger Jannie Lundager.

Mændene beskrives som mellemøstlige og afrikanske af udseende og mellem 15 og 25 år.

Billeder af gerningsmændene Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner til episoden eller fra borgere, der har oplysninger om, hvem de fire personer kan være. Politiet kan kontaktes på telefon 114. Du kan se flere billeder af de fire gerningsmænd her.

Stjal jakker for millioner

Jakken Moncler har tidligere været populær blandt tyve.

Fire gerningsmænd stjal jakker for en kvart million kroner fra en forretning i Silkeborg i november.

Tyveriet fandt sted den 19. november 2018 kl. 12.40 i butikken Laura Thomsen Luxury i Silkeborg.

- Fire unge mænd henvender sig i butikken. Det ser ud, som om de har planlagt det. De stiller sig op ved siden af hinanden foran sektionen med jakker, og på et signal løber de alle ud til bilen og stikker af, sagde politikommissær Bent Riber Nielsen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Denne butik i Silkeborg har været udsat for flere tyverier af jakken Moncler.