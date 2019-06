Politiet efterlyser farlig ung mand: Tag ikke kontakt til ham

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde 25-årige Tajedin Jamal Almohamad, der har forladt Psykiatrisk Hospital i Aarhus, hvor han er dømt til at afsone en behandlingsdom for personfarlig kriminalitet. Derudover er han også udvist af landet.

- Vi savner info om, hvor han kan være henne. Vi har brugt meget tid på at finde ham, og nu beder vi så offentligheden om hjælp også, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan være farlig

Ifølge politiet kan Tajedin Jamal Almohamad være farlig, og politiet fraråder derfor folk til ikke at tage kontakt til ham, hvis man ser ham eller ved, hvor han befinder sig.

Derfor skal man i stedet ringe til politiet på 114, hvis man har oplysninger i sagen.

Tajedin Jamal Almohamad eftersøges af politiet, efter han har forladt Psykiatrisk Hospital i Skejby, hvor han afsoner en behandlingsdom for personfarligt kriminalitet. Foto: Østjyllands Politi

Tajedin Jamal Almohamad forlod den 22. maj Psykiatrisk Hospital i Aarhus på uledsaget udgang, men da han ikke som aftalt var vendt tilbage nogle timer senere, iværksatte politiet en eftersøgning af ham. Men da det endnu ikke er lykkes at finde ham, håber politiet nu på hjælp fra offentligheden til at lokalisere ham.