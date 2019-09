Politiet efterlyser ældre mand i kørestol

Østjyllands politi leder i øjeblikket efter en ældre herre i en elektrisk kørestol i Ebeltoft.

Han er gået fra plejeboligerne Søhusparken ved 14-tiden i eftermiddags.

- Det er unormalt for ham, at han kører og ikke kommer tilbage, og nu er mørket ved at falde på, og det kan være svært for ham at finde tilbage, siger Jens Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var plejehjemmet, der efterlyste ham, da han ikke vendte tilbage fra sin tur. I øjeblikket leder både plejehjemmet og politiet efter ham. Politiets folk leder blandt andet på havnen og de grønne områder omkring plejeboligerne.

- Han har ikke stemme men kan hviske, og derfor kan han være hjælpeløs eller sidde fast, der hvor han er, siger Jens Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer folk i området til at holde øje og kontakte politiet på 114, hvis de har oplysninger i sagen.

Manden er 73-år og beskrives som kraftig af bygning, karseklippet lyst hår og iført hvid/blå T-shirt og lyse shorts.