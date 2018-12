Politiet efterforsker seksuel forbrydelse mellem skoleelever

Sydøstjyllands Politi modtog mandag en anmeldelse omhandlende en seksuel krænkelse mellem to elever ved deres skole i Skanderborg.

Politiet har derfor indledt en efterforskning og lavet gerningsundersøgelser på det angivne gerningssted.

- Vi fik anmeldelsen i går, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere, siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Lars Peter Madsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er indtil videre sparsomme med oplysninger i sagen af hensyn til de involverede parters unge alder og sagens omstændigheder.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra SSP i Skanderborg. De fortæller dog, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere sagen.

Hvis du har oplysninger i sagen, så må du meget gerne kontakte os på nifr@tv2oj.dk

