35-årig mand fundet død: Politi efterforsker det som mistænkeligt

Østjyllands Politi er lige nu til stede på Neptunvej i Viby, hvor en 35-årig mand er blevet fundet død i sit hjem.

Manden blev fundet lørdag eftermiddag, og ifølge Østjyllands Politi er manden død under mistænkelige omstændigheder.

Derfor undersøger teknikere fra Østjyllands Politi nu stedet for at finde ud af, om der er sket en forbrydelse.

- Der er forskellige forhold, der gør, at vi finder dødsfaldet mistænkeligt. Derfor er vi i fuld gang med efterforskningen på stedet, siger politikommissær Christian Riis i en pressemeddelelse.

Kan ikke gå i detaljer

Af hensyn til den videre efterforskning ønsker Østjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om omstændighederne ved dødsfaldet.

Politiet vil heller ikke oplyse, hvorfor dødsfaldet efterforskes som mistænkeligt.

Den afdødes pårørende er underrettet.

Har du oplysninger til politiet, kan de gives via tellefon 114.

Her skriver de, at de netop nu er ved at efterforsker sagen og derfor ikke kan udtale sig nærmere om dødsfaldet.