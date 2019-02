Politiet efter masseslagsmål: Ingen sammenhæng med visitationszone

Onsdag eftermiddag blev seks personer anholdt ved Bazar Vest i Aarhus efter et stort slagsmål. En person kom lettere til skade. Det er nærliggende at tro, at masseslagsmålet hænger sammen med den uro, der har ført til en visitationszone i andre dele af Aarhus. Men det er ikke tilfældet.

I hvert fald ikke umiddelbart, lyder det fra Østjyllands Politi.

- Der er ikke noget, som får os til at tro, at der er en sammenhæng mellem uroen i visitationszonen og så slagsmålet ved Bazar Vest. Vi arbejder ud fra, at det er en intern konflikt, der var årsag til slagsmålet onsdag, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jes Frederiksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hvad motivet var til det, ved vi endnu ikke præcist, fortsætter vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om masseslagsmålet ved bazaren kl. 15.14, og lidt over en time senere var det opløst, og der var atter ro i området.

- Der var øget patruljering i området onsdag aften og nat, men alt var stille og roligt, siger Jes Frederiksen.

Politiet var massivt til stede i området omkring Bazar Vest onsdag eftermiddag. Den øgede patruljering fortsatte om aftenen og natten. Foto: Local Eyes

Ligger uden for visitationszone

Ingen personer er indlagt efter slagsmålet i det vestlige Aarhus, men seks personer blev altså anholdt.

Politiet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse mere om de anholdte, og hvad de eventuelt er sigtet for.

Intet tyder dog på, slagsmålet var mellem de to grupperinger, som i den seneste tid har været involveret i flere andre slagsmål i Aarhus. Og som har været årsag til en visitationszone i den nordvestlige del af byen.

Bazar Vest ligger godt en kilometer fra zone, som politiet mandag indførte.

- Vi har den seneste tid oplevet flere af de her voldelige episoder i Aarhus. Som vi ser det, er der en ulmende uro mellem personer, der er tilknyttet henholdsvis Trillegården og Kalmargade, sagde Klaus Arboe Rasmussen, der er chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Visitationszonen omfatter både Botanisk Have og en del af det nordvestlige Aarhus.

Ros fra borgmesteren

Konflikten skyldes ifølge politiet formentlig en konflikt om hashmarkedet i området.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) har tidligere meldt ud i en pressemeddelelse, at han er positivt stemt over for politiets beslutning om at indføre visitationszonen.

Det første, jeg tænkte, var, at det kunne da ikke passe, at det kunne være her i sådan et stille villaområde. Karen Meisner Christensen, Aarhus

- Jeg synes, det er helt rigtigt fra starten at sætte hårdt og resolut ind og vise, at vi i Aarhus ikke accepterer den slags uro og vold med brug af våden i gaderne, lød det fra borgmesteren.

En af de beboere, der nu bor i en visitationszone er dog ikke umiddelbart glad for situationen og visitationszonen.

- Det første, jeg tænkte, var, at det kunne da ikke passe, at det kunne være her i sådan et stille villaområde, fortalte Karen Meisner Christensen tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, de fleste ville have det sådan, at det ikke nødvendigvis er særlig rart at bo i en visitationszone, fordi man tænker på, hvad det er, der gør, at politiet kunne have brug for at visitere uden at have et påskud eller en begrundelse for at gøre det, lød det videre fra hende.