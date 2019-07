78-årig kvinde var væk i et døgn - nu er hun fundet i god behold

Østjyllands Politi bad onsdag formiddag offentligheden om hjælp til at finde en 78-årige kvinde.

Kvinden, der er demensramt, var ikke er set siden tirsdag eftermiddag.

Østjyllands Politi har siden tirsdag ved 14.30-tiden ledt efter den 78-årige med hunde i området ved Tirstrup på Djursland.

Og det var også en af hundene, der fandt kvinden i et skovstykke tæt på Tirstrup.

Hun er lidt medtaget, men ellers er hun uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi, der takker borgerne for hjælp.

Kvinden var tirsdag ikke kommet hjem efter en tur i den lokale Dagli'Brugs, og det fik plejepersonalet til at slå alarm til politiet, som iværksatte en eftersøgning. Onsdag bad politiet så folk i området ved Tirstrup om hjælp til at finde hende ved at kigge i skure, udhuse og lignende.

Nu er eftersøgningen så afsluttet, da den 78-årige altså blev fundet ved et skovstykke ikke langt fra byen.

Denne artikel er opdateret onsdag eftermiddag, hvor kvindens navn og billede er blevet slettet, da hun er fundet.