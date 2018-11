Politiet beder om hjælp: Har du set 78-årig mand?

Østjyllands Politi beder mandag morgen borgere om hjælp til at finde en 78-årig dement mand, som er gået fra Plejecenter Elmehøj i Hammel.

Den 78-årige er gået fra stedet i løbet af natten mandag.

- Vi er ved at undersøge de steder, han kan være søgt hen. Det kan være tidligere steder, han har boet, siger vagtchef Bo Christensen fra Østjyllands Politi.

Ring til politiet Har du set den 78-årige mand, bedes du kontakte politiet på telefonnummer 114.

Politiet opfordrer borgere i Hammel og omegn til at kigge i haver og skure for at se, om manden kan have søgt ly der.

- Folk er ved at stå op nu her, og vi håber, at folk lige kan nå at kigge ved deres hjem, inden de tager på arbejde, siger Bo Christensen.

Plejecenter Elmehøj ligger centralt i Hammel. Foto: Google Maps

Den 78-årige beskrives som almindelig af bygning, han har tyndt hvidt hår og var iført blå jeans. Ifølge politiet har han en speciel gang på grund af en hofteoperation.

Har du set manden, eller har du oplysninger om hans færden, bedes du kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.